Lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne: la bionda opinionista perde la pazienza.

Non è cambiato nulla tra Tina Cipollari e Gemma Galgani che hanno cominciato la nuova stagione di Uomini e Donne animando lo studio con le loro frecciatine. Nel corso della puntata del 25 settembre 2025, tuttavia, il clima è diventato di fuoco. Tutto è iniziato quando Gemma, in casona con Pasquale, ha chiesto di essere raggiunta da Tina Cipollari per offrirle dei panzerotti visto che, nella scorsa puntata, il cavaliere ha definito Tina una “panzerottina”.

Maria De Filippi ha così invitato Tina ad accomodarsi al centro dello studio con Gemma e Pasquale ma la biona opinionista ha rifiutato categoricamente. “Io rimango al mio posto, non mi siedo davanti ai miei nemici…Quell’uomo fa proprio schifo…”, ha bottato la dama mentre in studio sono arrivati la dama e il cavaliere del trono over.

Tina Cipollari e Gemma Galgani: scontro a Uomini e donne

L’ingresso in studio di Gemma Galgani e Pasquale ha irritato Tina Cipollari che ha subito preso in mano la situazione: “Maria ti avviso…Oggi sicuro per mantenere il punto lo terrà, ma nel giro di qualche giorno lui verrà lasciato e quel giorno mi troverai pronta qui…”, le parole della bionda opinionista.

Gemma, poi, ha inveito anche contro Gemma Galgani, rea di essersi prestata ad organizzare lo scherzo e di portare avanti una frequentazione che si concluderà tra qualche puntata. “Fai schifo Gemma…Ma neanche una donna all’ultima spiaggia della vita fa certe scelte…”, ha aggiunto la bionda opinionista mentre Gemma ha deciso comunque di andare avanti con Pasquale.

