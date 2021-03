Tina Cipollari show a Uomini e Donne/ “A casa con il marito non si ha il tempo di…”

La sfilata femminile dal tema “Follie d’amore” porta Tina Cipollari ad essere la protagonista indiscussa della puntata di Uomini e Donne di oggi. A scatenare i commenti della bionda opinionista è la sfilata di Elisabetta che si presenta in passerella con un vestito molto elegante e sensuale. Elisabetta conquista i voti alti da parte del parterre maschile che apprezzano la scelta della dama. “Se tornassi a casa trovando mia moglie con quel vestito, penserei ad una serata d’amore. Tornare a casa e trovare la propria donna, una volta ogni tanto, vestita in quel modo, fa bene al rapporto di coppia”, sottolinea Domenico. Tina Cipollari, però, non è assolutamente d’accordo. La bionda opinionista, infatti, è sicura che dopo anni di matrimonio, una donna non abbia neanche il tempo di pensare a come sedurre il proprio uomo.

TINA CIPOLLARI: “UNA DONNA SPOSATA, CON FIGLI E CHE LAVORA NON PENSA AFFATTO A SEDURRE IL MARITO”

La sfilata di Elisabetta spacca il parterre di Uomini e Donne. La dama è convinta che, anche dopo anni, una donna possa trovare il modo di sedurre il marito. Tina Cipollari, però, non è assolutamente d’accordo. “Dopo dieci anni di matrimonio, una donna sposata, con dei figli e che lavora, quando torna a casa pensa alla lavatrice, alle bollette e non ad indossare un vestito per sedurre il marito”, spiega la bionda opinionista. “Tu parli così perchè non sei sposata e non hai figli. Quando avrai una famiglia potremmo riparlarne”, aggiunge Tina con cui è d’accordo Maria Tona – “A 38 anni avevo quattro figli e non avevo assolutamente il tempo per pensare a come sedurre il mio compagno“, dice a dama. Gianni Sperti, però, è convinto che anche dopo anni si può comunque trovare il tempo di mantenere vivo il rapporto e con lui sono d’accordo anche altri cavalieri mentre il poeta Maurizio, ricordando le proprie esperienze, dà ragione a Tina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA