Tina Cipollari, show a Uomini e Donne/ Dispetto ad Elio con la ricotta: in studio…

Tina Cipollari contro Elio Servo a Uomini e Donne

Tina Cipollari ruba la scena a tutti nella puntata di Uomini e Donne in onda giovedì 11 maggio. La bionda opinionista non riesce a nascondere la propria antipatia nei confronti di Elio Servo con cui torna a discutere nuovamente dando vita ad un siparietto che coinvolge anche Gemma Galgani. I modi di fare di Elio non piacciono a Tina così come il modo di fare di quest’ultima infastidisce il cavaliere del trono over.

Nelle precedenti discussioni, tra Elio e la bionda opinionista sono volate parole forti. Tuttavia, anche in quella che è l’ultima puntata della stagione dedicata al trono over, i due non si risparmiano e tornano a scontrarsi per l’ennesima volta. Stavolta, inoltre, Tina decide di provocare il cavaliere portando in studio la ricotta a cui il cavaliere è intollerante.

Tina Cipollari, Elio e la ricotta a Uomini e donne

Nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, Elio e Tina Cipollari tornano a scontrarsi. La bionda opinionista, per dispetto, durante la discussione, mangia la ricotta in studio sotto gli occhi del cavaliere. Gemma, poi, offre anche un toast alla ricotta a Gemma Galgani la quale sottolinea il cambiamento del suo rapporto con Tina. La dama di Torino, infatti, fa notare come, a causa della comune antipatia nei confronti di Elio, sta andando d’accordo con l’opinionista.

Si scatena così una nuova discussione che coinvolge anche Gianni Sperti e Armando Incarnato. Entrambi si scagliano duramente contro Elio: come reagirà quest’ultimo’ Lo scopriremo nel corso della puntata.

