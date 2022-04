Tina Cipollari show a Uomini e Donne/ Punzecchia Pinuccia e imita Lucia: delirio…

Tina Cipollari show nello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 7 aprile. Durante il confronto tra Bruno e Vincenza, Tina punzecchia ancora Pinuccia e imita la signora Lucia scatenando sia le risate del parterre e del pubblico in studio che il delirio sul web. La puntata si apre con Pinuccia che svela alla bionda opinionista di non ridere da cinque anni da quando è morto il marito. Tina, però, ribadisce di non credere affatto alle sue lacrime e, di fronte alla signora Vincenza, tesse le sue lodi.

“Complimenti per l’eleganza, non come un’altra signora”, afferma Tina. La signora Vincenza porge così a Tina i saluti di San Ferdinando, il suo pase. “Sono contenta che ti abbiano fatto una festa a San Ferdinando”, commenta Tina. Maria De Filippi nota così un riferimento indiretto a Pinuccia la quale puntualizza di essere sempre accolta come una regina ogni volta che torna a Vigevano.

Tina Cipollari scatenata a Uomini e Donne

Pinuccia, di fronte alle frecciatine di Tina Cipollari, la invita a Vigevano. “Puoi venire con il cannochiale così vedi meglio la bellezza della piazza e della città”, afferma la dama. “Ho un invito del sindaco“, ribatte Tina. Nella discussione, poi, s’intromette Lucia che porge i saluti di Pozzuoli, ma solo a Maria De Filippi. “Cosa vuoi dire che sono antipatica agli abitanti di Pozzuoli?“, chiede la bionda opinionista imitando la voce della signora Lucia.

L’atteggiamento di Tina scatena le risate del pubblico. “E’ proprio scema”, commentano Gianni Sperti e Maria De Filippi mentre sul web gli utenti si scatenano con tweet a favore di Tina.

IL MINUTO PIÙ DIVERTENTE DELLA MIA VITA #uominiedonne pic.twitter.com/2QPuja2JNR — trashtvstellare (@tvstellare) April 7, 2022

Tina imita la voce di Lucia: Ciao Pozzuoli #uominiedonne pic.twitter.com/5nszZX38sg — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) April 7, 2022













