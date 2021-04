Tina Cipollari show a Uomini e Donne/ “Suor Elisa, ci saluti tutto il convento…”

Tina Cipollari, in collegamento da casa, commenta l’arrivo a Uomini e Donne di Elisa, una signora che ha chiamato la redazione per conoscere Riccardo, il cavaliere che è uscito con Gemma Galgani e con Isabella Ricci e che sta attualmente conoscendo Angela. La signora, al centro dello studio, si presenta a Riccardo e, in collegamento, Tina si lascia andare prima ad una risata e poi ad un commento che diverte la stessa signora. “Sono Elisa e sono contenta di vedere Tina in ottima salute perchè ero molto preoccupata“, esordisce la dama. “Grazie signora”, risponde la bionda opinionista che poi ascolta le parole della signora. “Mi sei sembrato un signore molto intelligente e garbato e siccome l’educazione e l’intelligenza sono merce rara di questo periodo e ho pensato di conoscerti“, afferma la signora Elisa.

Tina Cipollari e l’ironia sulla signora Elisa a Uomini e Donne

Dopo aver ascoltato le parole della signora Elisa e il suo modo dolce di rivolgersi a Riccardo, Tina Cipollari la interrompe e commenta con ironia. “Suor Elisa ci saluti tutto il convento, anche da parte mia. Grazie”, dice Tina. “Le sorelle stanno tutte bene? Godono tutte di ottima salute?“, chiede la bionda opinionista scatenando le risate di tutto lo studio. “Lo prendo come un complimento”, ribatte la signora Elisa che resta in trasmissione per conoscere Riccardo. “Volevo metterla in guardia su Riccardo perchè non gode di un’ottima reputazione”, dice ancora Elisa. “Credo che la reuptazione la diano i fatti”, conclude la signora Elisa.

