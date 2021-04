Tina Cipollari si sposa?/ “Maria De Filippi non sarà la mia testimone di nozze”

Tina Cipollari ha ritrovato il sorriso di nuovo accanto a Vincenzo Ferrara. Lo scorso novembre la storica opinionista di Uomini e Donne aveva annunciato sui social la fine della sua storia d’amore con il ristoratore toscano. Durante il primo lockdown a marzo 2020 avevano sofferto molto. Oggi, invece, c’è stato un ritorno di fiamma: il settimanale Chi ha pizzicato la coppia mano nella mano per le vie di Roma. Nelle scorse settimane una fonte vicina a Tina e a Vincenzo ha rivelato al settimanale Nuovo Tv che la coppia sarebbe pronta alle nozze entro l’estate 2021. In una nuova intervista a Nuovo Tv Tina Cipollari ha parlato dei suoi progetti futuri con Vincenzo Ferrara. La storica opinionista di Uomini e Donne ha intenzione di convolare a nozze fidanzato, ma non avverrà così presto, si legge sulle pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Tina Cipollari derubata in un bar a Roma/ Denunciato il colpevole: ecco cos'ha preso

Tina Cipollari pronta a sposare Vincenzo Ferrara

Tina Cipollari quest’anno festeggia 20 anni a Uomini e Donne, storica trasmissione del pomeriggio di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Ma nonostante il lungo sodalizio con la conduttrice, Tina ha rivelato che Maria De Filippi non sarà la sua testimone di nozze. “A Maria non lo chiedo: la metterei in imbarazzo”, ha dichiarato la Cipollari al settimanale Nuovo Tv. Sarà forse Gianni Sperti, suo collega a Uomini e Donne, il suo testimone di nozze? L’opinionista è quindi pronta a sposare Vincenzo Ferrara, ma assicura che il matrimonio non sarà così imminente. Ricordiamo che prima di incontrare l’imprenditore toscano, Tina è stata sposata con Kikò Nalli, conosciuto proprio a Uomini e Donne nel 2002, a cui è stata legata 15 anni e da cui ha avuto i tre figli Mattias, Francesco e Gianluca.

