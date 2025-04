Tina Cipollari e Cosimo Dadorante: nuovo confronto a Uomini e Donne

Il trono di Tina Cipollari torna ad essere protagonista della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 17 aprile 2025. Maria De Filippi annuncia l’arrivo in studio del trono sul quale si accomoda Tina. Al termine della scorsa puntata, dopo il viaggio in Spagna, Maria De Filippi aveva chiesto come sarebbe finita la storia tra Tina e Cosimo esortando quest’ultimo a non spendere più tanto per Tina. Maria, inoltre, ha spiegato a Cosimo di potersi ritirare dal corteggiamento in qualsiasi momento potendo, poi, restare nel parterre del trono over. Cos’è successo dopo quel momento?

Nella puntata in onda oggi, Cosimo e Tina si rivedono in studio per un nuovo confronto dopo aver rivisto l’esterna. Nessun viaggio e nessuna esterna costosa, stavolta, per il corteggiatore e la bionda opinionista. Cosimo, infatti, ha deciso di mettere alla prova Tina.

Tina Cipollari e Cosimo Dadorante: prova campestre a Uomini e Donne

Nell’esterna trasmessa nella puntata di Uomini e Donne del 17 aprile 2025, Tina Cipollari riceve un pacco contenente degli abiti da contadina. Tina, poi, raggiunge Cosimo in esterna che si svolge nello studio del dating show di canale 5, allestito per l’occasione come se fosse una vera campagna. Cosimo dice che, se un giorno devesse perdere i soldi diventando povero, Tina dovrebbe adattarsi al suo nuovo stile di vita.

Cosimo, così, invita Tina ad annaffiare le piante e, successivamente, la invita in montagna dove avverrà la prova vera e propria. Al termine del filmato, Cosimo arriva in studio e spiega che la terra è vita e rinnova l’invito a Tina Cipollari che accetta volentieri ricordando a tutti di aver vissuto in campagna quando era piccola.