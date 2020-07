Tina Cipollari smentisce rottura con Vincenzo: “Vergognatevi”/ “Buffoni e pagliacci”

Tina Cipollari smentisce categoricamente gli ultimi gossip sulla sua vita privata pubblicando su Instagram un lungo e amaro sfogo. A scatenare la dura reazione della bionda opinionista di Uomini e Donne è stata una recente indiscrezione riportata dal settimanale Di Più secondo cui sarebbe giunta al capolinea la storia tra Tina e Vincenzo, il suo attuale compagno. Il settimanale Di Più, aveva anche parlato di un riavvicinamento all’ex marito Kikò Nalli. Quella che viene definita da Tina “una fake news” era stata già smentita dallo stesso Kikò Nalli ai microfoni del programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5. L’hair stylist non aveva perso tempo nel smentire il riavvicinamento a Tina Cipollari che, a sua volta, ha deciso d’intervenire in prima persona scagliandosi contro la fonte del gossip.

TINA CIPOLLARI CONTRO IL GOSSIP: “QUESTE FAKE NEWS DESTABILIZZANO I MIEI RAGAZZI”

Tina Cipollari non ci sta e si scaglia contro il gossip sulla sua vita privata. La bionda opinionista critica fortemente il modo con cui è stata diffusa un’indiscrezione che avrebbe destabilizzato i suoi figli. “Quello che proprio non capisco è come si possa, in una testata così importante, riportare voci di corridoio che non fanno bene a nessuno, specialmente ai miei figli, che vorrei ricordare essere ancora dei minori, e che magari non hanno superato del tutto la mia separazione dal padre. Queste fake news illudono e destabilizzano solamente i miei ragazzi. Vergognatevi!”, ha scritto Tina nel suo durissimo messaggio. Tina, poi, ha spiegato di essere una “donna felicemente divorziata che da due anni vive una nuova storia. Non è bello che si scrivano queste sciocchezze pur di vendere qualche copia in più di un settimanale da cui mi dissocio totalmente. Quando avrà qualcosa da dichiarare in merito alla mia vita privata che possa in qualche modo interessare il pubblico sarò io la prima a farlo. Grazie e buon proseguimento”. Tina, infine, conclude il suo sfogo con un “buffoni, pagliacci”.





