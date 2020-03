Tina Cipollari “Sogna il post Coronavirus”/ L’abbraccio di Gemma Galgani e Marco…

Siamo tutti in astinenza da trash e, soprattutto, di Uomini e donne e i teatrini di Tina Cipollari e Gemma Galgani. Niente poteva farci tornare il sorriso come loro due ma per la situazione in cui stiamo vivendo adesso, tutto è rimandato a tempi migliori. In molti sono pronti a scommettere che, così come rischia la scuola, anche Uomini e donne potrebbe chiudere i battenti così e rimandare tutto a settembre ma al momento nessuno si pronuncia ancora perché se per il trono over è più semplice, le storie del trono classico potrebbero “soffrirne”. Come andrà a finire? Non lo sappiamo ancora ma quello che è certo è che Tina Cipollari sa bene come far sorridere i suoi fan e su Instagram ha sognato il momento in cui tutti torneremo ad uscire e incontreremo ancora i nostri amici pubblicando alcuni video storici del programma di Maria de Filippi.

TINA CIPOLLARI RICORDA GEMMA GALGANI E SOGNA IL POST CORONAVIRUS

In particolare, Tina Cipollari pubblica il famoso video dell’esterna in cui lei si fingeva Gemma Galgani e Gianni Sperti era Marco Firpo. Al grido di: “Come sogno la prima volta che esco con gli amici”, Tina mostra proprio il momento in cui lei corre verso Gianni e poi lo abbraccia e lo bacia ripetutamente. Inutile dire che i fan hanno apprezzato e non solo questo visto che sulle storie l’opinionista ha postato questo video aggiungendo anche quello del famoso ballo delle ciccione che aveva messo in molto le signore del pubblico una volta in studio. Sarà davvero così che andrà a finire dopo questa maledetta emergenza?



