Tina Cipollari, sorpresa a Uomini e Donne/ Arriva Giucas Casella e la ipnotizza

Tina Cipollari e Giucas Casella: il racconto della loro storia a Uomini e Donne

Tina Cipollari è la protagonista della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 16 maggio 2024. Tutto inizia con Maria De Filippi che, dopo aver salutato tutti i presenti, invita la bionda opinionista ad accomodarsi al centro dello studio perché c’è una persona che è arrivata in trasmissione per lei. Tina accetta l’invito della padrona di casa e, in attesa di scoprire l’identità della persona in questione, non riesce a trattenere le risate mentre Gianni Sperti è visibilmente spiazzato dalla situazione. A sorpresa, così, in studio, arriva una vecchia conoscenza di Tina Cipollari come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni ovvero Giucas Casella.

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, Maria De Filippi aveva mostrato a Tina alcune dichiarazioni rilasciate da Giucas Casella in cui raccontava di aver vissuto una storia con Tina e di essere andato con lei alle Maldive e a Cefalù. Un racconto ricco di particolari a cui oggi Giucas aggiungerà qualche dettaglio prima di sfoggiare le sue doti ipnotiche proprio su Tina.

Le parole di Tina Cipollari su Giucas Casella

Di Giucas Casella, Tina Cipollari ha parlato anche nelle precedenti puntate di Uomini e Donne rispondendo alle dichiarazioni fatte dall’illusionista. “Io non mi ricordo di questa passione consumata alle Maldive”, le parole di Tina sulla presunta vacanza trascorsa con Casella nelle splendide isole.

“C’è sempre stata un’amicizia affettuosa, nient’altro. Una sera, un mese e mezzo fa, ci siamo incontrati in un locale, non eravamo soli. Facciamo un brindisi e mi dice ‘ti ricordi di quando siamo stati alle Maldive? Sei uscita dall’acqua come una dea’. Non confermo e non smentisco”, aveva aggiunto Tina nella puntata tramessa il 24 aprile 2024. Dopo un botta e risposta a distanza, nella puntata odierna di Uomini e Donne, Tina e Giucas si confronteranno guardandosi negli occhi.

