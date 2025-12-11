Tina Cipollari stronca il trono di Cristiana Anania a Uomini e Donne e accusa la tronista di essere sempre alla ricerca di un pretesto per litigare.

Tina Cipollari stronca Cristiana Anania a Uomini e Donne. La bionda opinionista non riesce a nascondere le proprie sensazioni e, di fronte all’ennesima discussione tra Cristiana ed Ernesto, ha perso la pazienza lasciandosi andare ad una dichiarazione con cui ha espresso la propria opinione sull’atteggiamento della tronista. Tutto è cominciato quando, nel corso della puntata del 10 dicembre 2025, Cristiana è tornata al centro dello studio per un confronto con Ernesto che, nella puntata precedente, di fronte al bacio di Cristiana con Federico, era andato via.

Al centro dello studio, Cristiana spiega di averlo cercato ribadendogli di aver pensato che la sua reazione fosse un dispetto a Federico. “Io sono interessata a te e credo che questo sia evidente. Io credo di essermi esposta con la lettera e di aver fatto delle cose importanti per te”, ha spiegato Cristiana con Ernesto che appare ancora furioso per il bacio con Federico.

Tina Cipollari stronca Cristiana, Gianni Sperti Ernesto: scintille a Uomini e Donne

Tra Cristiana Anania ed Ernesto i toni si alzano e, di fronte all’ennesima discussione, Tina Cipollari pronuncia una frase che non passa inosservata. “Trovi sempre un pretesto per litigare. Questo è il trono del litigio”, dice la bionda opinionista. Gianni Sperti, però, interviene puntualizzando che, nel suo commento con Tina, lui parlava di Ernesto.

“Io parlavo di lui. Sei litigioso. Arrivi sempre arrabbiato per litigare”, dice l’opinionista. “Lei ti stava spiegando quello che ha fatto per te. Tu l0hai interrotta e hai cominciato ad attaccarla”, dice Gianni. “Io sono andato via la settimana scorsa e poi ho chiesto di parlare con Cristiana ma lei ha preferito uscire con altre persone e quindi ho pensato che a lei non importi nulla di me e quindi sono andato via”, si è giustificato Ernesto. “Ma pensi di essere il suo fidanzato? Sei a Uomini e Donne, devi farti scegliere”, conclude Sperti.

