Tina Cipollari sul trono di Uomini e Donne?/ “In arrivo un colpo di scena per lei” lo scoop bomba

Tina in arrivo un ‘colpo di scena’ per lei: l’indiscrezione

Tina Cipollari è un‘opinionista storica di Uomini e Donne e, probabilmente, anche la protagonista di un “colpo di scena” che Maria De Filippi avrebbe deciso di attuare per il dating show. Secondo il settimanale Nuovo Tv, infatti, sembra che la conduttrice abbia in mente qualcosa di particolare per la Cipollari; che si tratti del Trono?

Gianni Sperti, i simpatici auguri di compleanno per Tina Cipollari/ "Gli anni aumentano ma..."

“Rivoluzione a Uomini e Donne. Ida Platano è la nuova tronista e Gemma Galgani imbocca il viale del tramonto. Intanto Maria De Filippi prepara un colpo di scena che riguarda Tina Cipollari. Si tratta di una novità che come protagonista avrà proprio la celebre opinionista della trasmissione” si legge su Nuovo Tv.

Tina Cipollari "Fidanzato? Tutto fermo"/ Gianni Sperti "Bacio con Roberta Di Padua? Non mi aspettavo..."

Tina sul Trono classico insieme a Ida Platano? L’ipotesi

Di cosa si tratta, dunque, il colpo di scena di cui parla il settimanale di Riccardo Signoretti? Al momento non si sa ancora nulla, ma considerando l’arrivo sul Trono classico di Ida Platano si potrebbe pensare anche a un posto per Cipollari, attualmente single.

Intanto, a confermare l’indiscrezione ci ha pensato anche Novella 2000 in cui si legge: “Sembrerebbe che Maria De Filippi voglia attuare una vera e propria rivoluzione all’interno del dating show. Dopo aver puntato su Ida, la conduttrice, avrebbe in serbo un grandissimo colpo di scena, che riguarderebbe nientemeno che Tina Cipollari. Attualmente non sappiamo ancora di cosa si tratti, tuttavia sul web sono già spuntate le prime ipotesi”. Al momento si tratta solo di supposizioni, ma ai fan non dispiacerebbe vedere l’opinionista in una veste differente. Cosa avrà in mente Maria De Filippi per lei? Non rimane che attendere ulteriori dettagli.

KIKÒ NALLI, MATTIAS, FRANCESCO E GIANLUCA, EX E FIGLI TINA CIPOLLARI/ Lei "Una catastrofe..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA