Tina Cipollari torna a Uomini e Donne/ “Mi sto trasferendo a Torino per fare…”

Sospiro di sollievo per i fans di Uomini e Donne che, da giorni, speravano di rivedere nuovamente Tina Cipollari in trasmissione. L’assenza della bionda opinionista si era fatta sentire e, sui social, i fans del programma di Maria De Filippi, avevano espresso più volte il desiderio di rivederla, ma anche la preoccupazione che le fosse successo qualcosa. La puntata di Uomini e Donne del 15 aprile che è stata aperta da Gemma Galgani e dalla sua nuova conoscenza ha visto così il ritorno di Tina Cipollari. La bionda opinionista, tuttavia, non era seduta accanto a Gianni Sperti, ma ha partecipato alla puntatain collegamento skype, ma qual è il motivo che ha tenuto Tina lontana dalla trasmissione per così tanti giorni? A svelarlo è stata Maria De Filippi salutando Tina.

TINA CIPOLLARI IN COLLEGAMENTO A UOMINI E DONNE

In perfetta forma, pronta a commentare le vicende dei protagonisti di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha salutato il parterre, il pubblico e i suoi colleghi. Maria De Filippi ha così svelato che Tina si sta trasferendo a Torino. La bionda opinionista ha svelato di aver scelto il capoluogo piemontese per fare delle indagini su Gemma che, tuttavia, a causa della pandemia, per continuare a partecipare alla trasmissione, vive a Roma da marzo 2020. Dopo l’ingresso in studio, Gemma ha salutato Tina. “So che ti stai trasferendo a Torino. Quale bel quartiere hai scelto?“, ha chiesto la storica dama del trono over. “Non lo dico sicuramente a te”, è stata la risposta di Tina.

