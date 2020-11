Tina Cipollari torna a Uomini e Donne/ Sorpresa di Maria De Filippi e…

Tina Cipollari torna finalmente a Uomini e Donne? La bionda opinionista ha trascorso diverse puntate a casa, collegandosi perchè in isolamento dopo essere stata vicina ad una persona positiva. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, come fanno sapere le anticipazioni pubblicate da Isa e Chia, Tina Cipollari dovrebbe essere in studio e riceverà anche una bellissima sorpresa dalla redazione del dating show di canale 5. Oltre ad essere accolta con gioia da tutto lo studio, Tina sarà festeggiata da Maria De Filippi, Gianni Sperti e da tutti i protagonisti della trasmissione. La puntata in onda oggi, infatti, dovrebbe essere quella registrata lo scorso 14 novembre, giorno del compleanno di Tina che potr così festeggiare con tutti i presenti, compresa Gemma Galgani che farà anche una richiesta particolare a Maria De Filippi.

TINA CIPOLLARI E LA RICHIESTA DI GEMMA GALGANI

Torta nello studio di Uomini e Donne per il compleanno di Tina Cipollari che spegnerà le candeline insieme alle persone con cui lavora da anni. Per la bionda opinionista sarà un piacevole ritorno in trasmissione dopo l’isolamento anche se non mancheranno gli scontri con Gemma Galgani che, di fronte alla presenza della torta in studio, farà una richiesta precisa a Maria De Filippi. La dama di Torino, temendo di ricevere la torta in faccia com’è accaduto qualche tempo fa, chiederà alla conduttrice di portare la torta fuori dallo studio. Come reagirà Tina? Accetterà la richiesta di Gemma? Lo scopriremo tra pochissimo durante la puntata.



