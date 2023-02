Tina Cipollari, torta in testa a Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne/ Il gesto che…

Tina Cipollari e la torta contro Riccardo Guarnieri

Tina Cipollari non risparmia nessuno nello studio di Uomini e Donne. La bionda opinionista, nel corso delle varie edizioni del dating show di canale 5, ha rivolto critiche a tutti. Di fronte ad atteggiamenti che considera sbagliati, la Cipollari esprime senza filtri la propria opinione, anche a costo di scontrarsi duramente con i vari protagonisti sia del trono classico che del trono over. A scatenare la reazione di Tina, tuttavia, sono soprattutto le dame e i cavalieri del trono over. Tra tutti, Tina ha discusso duramente con Gemma Galgani.

Tina Cipollari, arriva il corteggiatore Ivan/ Ha il via Uomini e donne vip?

Tra la bionda opinionista e la dama storica del trono over ci sono stati spesso numerosi scontri e torte in faccia da parte di Tina a Gemma. La torta in faccia, stavolta, è finita sulla testa di Riccardo Guarnieri.

Tina Cipollari e Riccardo Guarnieri: scontro a Uomini e Donne?

Cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Riccardo Guarnieri? Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, tra Tina Cipollari lancerà una torta sulla testa di Riccardo Guarnieri. Il motivo di tale gesto, tuttavia, non è stato svelato così come non è stata svelata la reazione del cavaliere pugliese.

TINA CIPOLLARI SI DICHIARA A CLAUDIO A UOMINI E DONNE/ "Sono single, se vuoi uscire…"

A scatenare il gesto della bionda opinionista, tuttvia, potrebbe essere il confronto tra Riccardo, Alessandro Vicinanza e Ida Platano tornati in studio proprio per confrontarsi con Riccardo con cui, però, scoppia una lite infuocata.

LEGGI ANCHE:

Tina Cipollari assente a Uomini e Donne, perchè?/ Indisposizione fisica o impegni...

© RIPRODUZIONE RISERVATA