Tina Cipollari racconta a Verissimo il trono a Uomini e Donne

Tina Cipollari sta cercando marito: ritorno sul trono a Uomini e Donne dopo 25 anni. Una nuova occasione per l’opinionista, che indossa nuove vesti nel programma a cui è profondamente legata, visto che è stata anche corteggiatrice in passato. “È nato tutto per gioco“, ha ammesso a Verissimo, fornendo anche le caratteristiche dell’uomo che sta cercando. Ad esempio, cerca un partner completo: “Non voglio colmare un vuoto col primo strappone che capita“, ha scherzato Cipollari nello studio di Silvia Toffanin.

Tina si dice molto ottimista riguardo la possibilità di trovare di nuovo l’amore dopo tre anni vissuti da single. “L’amore esiste, ma non è per sempre“, ha spiegato, ammettendo di non essere mai stata innamorata follemente, anche per quanto riguarda l’ex marito Kikò Nalli. “Non mi sono mai innamorata da perdere la testa“.

Tina Cipollari pronta per nuove nozze

Tina Cipollari non esclude un nuovo matrimonio: “Col primo non mi sono goduta quella giornata, non mi sono sentita neppure protagonista. Ero un pesce fuor d’acqua, non mi sentivo bene fisicamente, perché non avevo dormito ed ero stressata. Non mi ricordo bene tutto quello che è accaduto“. Dunque, il suo auspicio è che arrivi la persona giusta e che possa avere un marito.

“Magari… sento proprio il desiderio di ripetere questa esperienza. Me lo sento che avverrà. Per tre anni non ho sentito l’esigenza di trovare un uomo, anche se ho avuto dei corteggiatori“. Non sembra cercare la passione: “Vorrei un uomo benestante per andare in giro, non voglio avere a che fare con altri figli, a meno che non siano adulti e vivono altrove“.

