Tina Cipollari, lite con Fabio a Uomini e Donne/ “Parli di cellulite e smagliature…”

Tina Cipollari contro Fabio

Al centro dello studio, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 13 maggio, si accomoda Fabio, un nuovo cavaliere che, dopo aver lavorato per trent’anni come fotografo di moda, oggi vive tra l’Italia e il Brasile. Fabio, poi, svela cosa cerca in una donna. “Sono molto esigente perchè, per professione, ho sempre visto cellulite e smagliature. La più grande delusione l’ho avuta da un mezzo…”, dice Fabio scatenando la rabbia di Tina Cipollari.

“Ma ti rendi conto di quello che dici? Prima di parlare di cellulite e smagliature, pensateci bene. Anche su, fisicamente, non prendiamoci per cu*o, sei bruttarello“, commenta Tina che non tollera il modo con cui Fabio parla delle donne. Il nuovo cavaliere, poi, rispondendo ad una domanda di Maria De Filippi, spiega che Tina non avrebbe mai potuto fare la modella. “Ma come faceva? Noi avevamo vestiti di taglia 42. Lei porterà una 48-50″. “Hai detto una caz*ata perchè in America ci sono le donne curvy. Sono una donna intelligente e non mi posso offendere per queste cose. Con te, io non ci uscirei perchè sei proprio brutto fuori e dentro”, conclude Tina. Ad attaccare Fabio è anche Ida Platano che ritiene che non si debba parlare di donne belle e brutte (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Tina Cipollari e Pinuccia, botta e risposta a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 13 maggio si apre con Alessandro e Pinuccia. Maria De Filippi chiama al centro dello studio la dama e il cavaliere del trono over e parte subito una discussione tra la bionda opinionista e Tina. “Arrogante e cattiva”, dice Pinuccia. “Ma tu conosci solo queste due parole? Guarda che non esiste solo Vigevano. Chiediamo a Roma cosa pensa di te”, commenta Tina.

La signora Pinuccia, poi, racconta di fermarsi spesso a parlare con la gente che le dimostra affetto e sostegno. “Non mi parlano mai di lei”, dice poi Pinuccia. “Parlano di lei e nessuno parla di me? Fosse l’ultima cosa che faccio, a giugno vado a Vigevano e voglio vedere se la gente mi ignora davvero”, annuncia la Cipollari. “La gente mi fa i complimenti, ma non parla della Cipollari che è pesante“, dice Pinuccia. “Dicono anche che Tina ha stufato?”, chiede Maria De Filippi punzecchiando Tina. “Sì, me lo dicono”, risponde la signora. “Ma che bugiarda. Prima non mi conoscono e poi dicono che sono pesante”, conclude Tina (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Tina Cipollari sempre più protagonista a Uomini e Donne

Tina Cipollari sempre più protagonista di Uomini e Donne. Da settembre, nel corso delle varie puntate, la bionda opinionista non si è mai risparmiata commentando senza filtri tutto ciò che accade in studio. Se in passato era soprattutto Gemma Galgani a scatenare la dura reazione di Tina, oggi, l’opinionista perde la pazienza anche con altri protagonisti del trono over. Nelle scorse settimane ha discusso spesso con Pinuccia con cui non sono mancate discussioni piuttosto accese. Dopo il ritorno in trasmissione di Riccardo Guarnieri, Tina ha anche discusso con Ida Platano, convinta che la dama provi ancora dei sentimenti per l’ex.

Anche Biagio Di Maro e Armando Incarnato sono stati spesso protagonisti di discussioni con Tina che, nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, dovrebbe essere il protagonista di una nuova discussione.

Nuova lite per Tina Cipollari

Secondo le anticipazioni della puntata pubblicate, dopo la registrazione, dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, nel corso della puntata in onda oggi, Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio un nuovo cavaliere che si presenterà al parterre femminile. Dopo aver svelato qualche dettaglio della propria vita e il motivo che l’ha spinto a partecipare al dating show di canale 5, pare che il cavaliere dirà alcune parole sulle donne che scateneranno la reazione di Tina.

Oltre alla Cipollari, le parole del nuovo cavaliere porteranno anche le dame del parterre ad intervenire dando vita ad una discussione in studio. Per scoprire, dunque, quello che accadrà non ci resta che aspettare l’inizio della puntata.











