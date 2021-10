Tina Cipollari, Uomini e Donne/ Lite e gavettone per Gemma Galgani

Nuova lite in arrivo tra Tina Cipollari e Gemma Galgani nella nuova puntata di Uomini e Donne. La bionda opinionista perderà le staffe facendo anche un gavettone alla dama di Torino come anticipa il portale Blasting News pubblicando le anticipazioni della registrazione del 3 ottobre. Tina continua a non tollerare l’atteggiamento di Gemma Galgani contro cui ha ulteriormente puntato il dito dopo la scelta di rifarsi il seno. Anche l’ultima conoscenza di Gemma ha portato Tina a commentare duramente le scelte sentimentali della dama.

Di fronte al feeling tra Gemma e Costabile con cui c’è stato un bacio, Tina si è lasciata andare ad un commento non credendo totalmente ad un futuro della coppia. La bionda opinionista, inoltre, è tornata a provocare la dama di Torino con una nuova mummia che sarà protagonista anche della puntata di oggi di Uomini e Donne.

Lite durante la sfilata tra Tina Cipollari e Gemma Galgani?

La lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani andrà in scena durante un confronto tra la dama di Torino e il cavaliere Costabile o durante la sfilata femminile? Nel corso della puntata che dovrebbe cominciare oggi, le dame dovrebbero tornare a sfilare davanti al parterre maschile. Tra le tante protagoniste ci sarà sicuramente Gemma: il defilè della dama sarà il motivo che spingerà Tina a farle un gavettone?

Le anticipazioni sul nuovo scontro tra Tina e Gemma scarseggiano. Per scoprire i dettagli e la cause del gavettone, dunque, non ci resta che aspettare l’inizio della nuova puntata.

