Tina Cipollari, Uomini e Donne/ “Valentina di cattivo gusto, ci vuole rispetto…”

Tina Cipollari boccia e critica la scelta dell’outfit di Valentina Autiero che, per la prima sfilata della stagione di Uomini e Donne dal tema “Sono una donna non sono una santa”, si è presentata con un camice medico portando in passerella quello che svolge nella vita. “Io lavoro come assistente di un dentista e in questo periodo siamo molto coperte, ma questo non significa che una dottoressa, un’infermiera non sia sexy e femminile sotto il tutone”, spiega Valentina dopo aver sfilato. “In questo tema ci doveva essere anche un pizzico di sensualità e malizia e quindi ho cercato di portare in scena la mia idea di sensualità”, aggiunge ancora la Autiero dopo aver ricevuto voti non altissimi tra il 5 e il 6.

TINA CIPOLLARI BOCCIA VALENTINA AUTIERO E GEMMA GALGANI

Tina Cipollari boccia totalmente la sfilata di Valentina Autiero. “Ti ho dato due perchè non mi piace l’idea della dottoressa o infermiera sexy. I medici e gli infermieri svolgono un ruolo importante nella vita di tutti noi e ci vuole rispetto”, spiega la bionda opinionista di Uomini e Donne. “Ho capito, ma siamo pur sempre in un programma televisivo”, aggiunge Valentina la cui idea, invece, è piaciuta alla tronista Sophie Codegoni. Promuovo l’idea della Autiero anche i tronisti Davide Donadei che ha dato a Valentina un otto e Gianluca De Matteis che le ha dato sette. Valentina, poi, si scaglia contro la stylist Anahi, rea di bocciare qualunque sua scelta stilistica.



