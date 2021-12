Tina Cipollari VS Armando Incarnato, Uomini e Donne/ “Dicono che hai una compagna”

Tina Cipollari festeggia il proprio compleanno nella puntata di Uomini e Donne trasmessa il 1° dicembre e si scaglia contro Armando Incarnato. Tutto è accaduto quando al centro dello studio si sono accomodati Isabella Ricci e Fabio Mantovani. La dama, pur ammettendo di provare un sentimento simile all’amore, ha chiesto di poter restare in trasmissione per altro tempo prima di decidere se lasciare o meno il programma. Una richiesta che ha scatenato la reazione di Gemma Galgani, Gianni Sperti e Armando Incarnato secondo i quali, per il livello di conoscenza raggiunto, Isabella e Fabio avrebbero dovuto lasciare il programma.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 17 novembre: Tina contro Ida

Tina Cipollari si è così scagliata contro Gianni, ma anche contro Armando e Gemma. “Senti chi parla! Tu sei qui dentro da 12 anni”, ha detto rivolgendosi ad Armando e alludendo alla sua richiesta nei confronti di Isabella. “Ti dicono così perché ad Armando, a Gemma stai sulle pa**e! Adesso decido io: Isabella rimarrà qua fino a quando non si sentirà pronta”, ha poi aggiunto rivolgendosi ad Isabella.

Tina Cipollari e Kikò Nalli, ritorno di fiamma?/ Scoop di NuovoTv: "Incontro segreto"

Tina Cipollari, segnalazioni su Armando Incarnato a Uomini e Donne

Tra Tina Cipollari e Armando Incarnato è così scoppiata l’ennesima discussione nello studio di Uomini e Donne. La bionda opinionista, stanca dell’atteggiamento di Armando, ha così puntato il dito contro la Cipollari svelando il contenuto di alcune segnalazioni che continua a ricevere.

“A me arrivano delle segnalazioni che dicono che tu abbia una compagna cubana!”, ha detto la bionda opinionista. Armando Incarnato ha negato. Sarà l’ultimo capitolo della lite tra Tina e Armando? Lo scopriremo nella prossima puntata di Uomini e Donne.

Tina Cipollari difende Sophie Codegoni al GF Vip/ "So quanto vali, hai la mia stima"

© RIPRODUZIONE RISERVATA