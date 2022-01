Tina Cipollari Vs Gemma “Vergogna dell’Italia”/ “Fanno bene gli uomini a usarti”

Gemma Galgani ha deciso di chiudere la conoscenza con Stefano a Uomini e Donne. Il motivo? La mancata attrazione fisica nei confronti del cavaliere. Una decisione che viene aspramente criticata dai due opinionisti in studio. È Gianni Sperti il primo a dirle che sbaglia: “Sei incoerente! Tutti i tuoi rapporti li hai basati sull’attrazione fisica e non ti hanno dato mai nulla. Tu devi approfondire su altro. Un uomo come lui che è una brava persona, è attratto da te… tu invece cerchi altro…” Le parole più forti verso Gemma arrivano però da parte di Tina Cipollari.

Tina Cipollari attacca Gemma a Uomini e Donne: “Fanno bene gli uomini a usarti!”

Tina inizialmente cerca di far comprende a Gemma di non doversi soffermare alla sua età solo sull’aspetto fisico degli uomini: “Capisci che a una certa età questo trasporto va un po’ a scemare? A 72 anni che hai non puoi comportarti come una 25enne che ti deve bruciare il sangue quando vedi un uomo! Cerca di impostare un rapporto sentimentale su altre cose!” Poi però la accusa: “Comunque sei la vergogna dell’Italia tu! – le dice – Ancora che deve impostare il rapporto sul sesso! Allora fanno bene che vengono qui gli uomini ti prendono in giro, ti usano e ti gettano poi nel secchio della spazzatura!”, tuona sul finale, prima di essere bloccata da Maria De Filippi.

