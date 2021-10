Tina Cipollari Vs Ida Platano a Uomini e Donne/ “Fai scappare tutti i pretendenti”

La puntata di Uomini e Donne di lunedì 4 ottobre comincia esattamente da dove si era interrotta la puntata di venerdì scorso. Maria De Filippi concede ancora spazio ad Ida Platano che sta conoscendo Marcello con cui c’è stata già un’intimità. Tuttavia, nella puntata di venerdì scorso, Ida ha spiegato di essere stata un po’ delusa dall’atteggiamento frenato di Marcello. Nella puntata di oggi, Marcello ribadisce la volontà di continuare a conoscerla, ma Ida non nasconde di avere ancora tanti dubbi.

“Io ti vedo frenato. Devi scegliere se continuare o meno la frequentazione”, puntualizza Ida Platano. Marcello, da parte sua, ribadisce di volerla conoscere ancora, ma di essere stata deluso dall’atteggiamento della dama che ha raccontato la serata trascorsa insieme.

Tina Cipollari: “Ida Platano fai scappare gli uomini”

Dopo aver ascoltato la versione sia di Marcello che di Ida Platano, Tina Cipollari punta il dito contro la dama del trono over di Uomini e Donne. “Sei pesante. Tu gli uomini li fai scappare con il tuo atteggiamento. Se fai così continuerai su quella sedia per anni. La coppia perfetta“, dice Tina riferendosi all’amicizia di Ida con Gemma Galgani.

“Io non faccio scappare gli uomini. Ho avuto anche un matrimonio che poi è finito per diverse ragioni”, replica la dama del trono over. A chiudere l’argomento è Maria De Filippi. “Se continuiamo a parlarne peggioriamo la situazione”, dice la conduttrice cambiando così argomento.

