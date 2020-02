Tina Cipollari Vs Marcello/ “Si sente interessante ma non lo è!” (Uomini e donne)

E alla fine sembra proprio che Tina Cipollari non perderà occasione di attaccare i maschietti di Uomini e donne e del trono over e, in particolare, Marcello. Non è la prima volta che i due finiscono per discutere soprattutto perché il cavaliere è reo di essersi mostrato in un determinato modo e di essersi poi rivelato altro. Nei giorni scorsi lo ha già preso di mira prima per il suo voltafaccia riguardo a Gemma Galgani poi per il fatto di aver ceduto a quello che è il fascino di qualcuno un po’ troppo più giovane di lui, Annamaria. Proprio alla bella dama Marcello ha voluto dare l’esclusiva con tanto di bacio a suggellare tutto ma sembra proprio che anche oggi le cose sono destinate a farsi complicate per via della sfilata dal titolo “Bello e impossibile”.

TINA CIPOLLARI CONTRO MARCELLO A UOMINI E DONNE

Marcello ammetterà in un video presfilata di non essersi mai sentito bello ma sicuramente è un tipo interessante che ha avuto un discreto successo con le donne. Detto questo sfilerà in passerella a Uomini e donne, molto probabilmente senza cambiare poi molto rispetto al solito, e questo farà infuriare Tina Cipollari che lo ammonirà con un bell’1. In particolare, l’opinionista obietterà: “Sono bello ed elegante e non devo fare niente per dimostrarlo…”, per questo si è presentato così in passerella? La risposta che darà il cavaliere non è presente nel video anticipazioni che potete vedere cliccando qui e non sappiamo nemmeno se Annamaria prenderà le sue parti, per quello dovremo attendere la messa in onda.

