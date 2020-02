Tina Cipollari Vs signora del pubblico/ “Sono infervorata, occhio!” (Uomini e donne)

LITE A UOMINI E DONNE TRA TINA E…

Una signora del pubblico oggi darà del filo da torcere alla bella Tina Cipollari. Ancora una volta sarà la puntata del trono over ad offrire la location giusta agli amanti del trash di Uomini e donne e tutto inizierà per via di Barbara De Santi. La signora inizierà a mormorare proprio quando al centro dello studio siederà la bella maestrina con il suo nuovo cavaliere e, a quel punto, la donna la accuserà di fingersi fine e per bene quando in realtà è ben altro. Barbara de Santi rimane senza parole ma Tina Cipollari prenderà le sue difese forse non proprio per l’amore nei confronti di Barbara quanto per odio verso quelli che amano Gemma Galgani. Il discorso poi andrà avanti ma non si capisce bene su cosa verterà e quale sarà l’argomento che accenderà i toni dello scontro che vedrà Tina e la signora protagoniste.

TINA CIPOLLARI VS UNA SIGNORA DEL PUBBLICO PER…

Il video anticipazioni di Uomini e donne rivela che ad un certo punto l’opinionista dirà: “E’ nella sua immaginazione…” ma la signora subito risponderà: “No, non è nella mia immaginazione, forse è nella tua Tina!”. A questo punto le darà le spalle e poi tornerà al posto mentre l’opinionista perderà le staffe: “Allora scusi, lei, signora scusi, andiamo per ordine che già mi sto infervorando…”. Le risate non mancano così come gli applausi ma quale sarà il pomo della discordia che metterà le due in crisi? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio, intanto, cliccate qui per guardare alcuni frame della lite prima della messa in onda della puntata del trono over.

© RIPRODUZIONE RISERVATA