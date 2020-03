Tina Cipollari Vs signore del pubblico a Uomini e Donne/ Lui: “Non arrivi a 70 anni!”

Inizia tra liti e insulti la nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne. Tina Cipollari riconosce nel pubblico un volto che le è molto familiare ma non gradito. Si tratta del signore del pubblico con il quale qualche settimana ha avuto un acceso battibecco, finendo per chiamarlo “Cinghiale di merd*!” L’opinionista allora sbotta: “Sono stata offesa da quell’uomo.. deve uscire subito, immediatamente.” L’uomo in questione l’aveva accusata di insultare Gemma solo perchè invidiosa di lei, della sua eleganza e del suo fisico asciutto. Oggi l’uomo conferma la sua idea e stuzzica ulteriormente la Cipollari che si infuria nuovamente.

Lite tra Tina Cipollari e un signore del pubblico: volano insulti!

“Riguardo quello che ho detto l’altra volta è vero: tu a 70 anni non ci arrivi. – esordisce l’uomo del pubblico a Uomini e Donne. Poi continua – Tu mortifichi sempre Gemma, l’invidia è una brutta bestia! Lei è una donna eccezionale.” Di fronte a queste parole, Tina Cipollari sbotta: “Gemma eccezionale? Ma vai affan…” Parte allora una sfida di peso: Tina esorta l’uomo a pesarsi, visto che la accusa di essere grassa, mka lui continua “È vero, sei grassa e lo sarai sempre più. Tu tendi ad ingrassare, anche per me è così. Non sarai mai come Gemma, mi dispiace!” chiude l’uomo, scatenando l’ira dell’opinionista.

