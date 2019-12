Tina Cipollari vs Veronica Burchielli/ Uomini e Donne “ora dormi, chi sei realmente?”

Tina Cipollari è nota per la sua schiettezza. La bionda opinionista di Uomini e Donne non si è mai risparmiata nelle critiche ai tronisti che, in ogni stagione del programma, finiscono nel suo mirino. Se durante le puntate del trono over, la Cipollari si scaglia soprattutto contro Gemma Galgani, nelle puntate del trono classico, Tina non concede sconti a nessuno, attaccando sia i tronisti che i corteggiatori. Nella puntata odierna del trono classico, così, l’opinionista non risparmierà frecciatine a Veronica Burchielli che, dopo aver risposto no alla scelta di Alessandro Zarino, ha deciso di accettare il trono. A scatenare l’attacco della Cipollari, tuttavia, sarà l’atteggiamento di Veronica la quale, stando all’opinionista, si sarebbe trasformata da leonessa in agnellino. Di fronte al duro attacco di Tina, Veronica non resterà in silenzio rispondendo per le rime.

TINA CIPOLLARI CONTRO VERONICA BURCHIELLI A UOMINI E DONNE: “CHI SEI REALMENTE?”

Tina Cipollari non si fida di Veronica Burchielli. La bionda opinionista è convinta che l’ex corteggiatrice di Alessandro Zarino abbia recitato una parte sin dal principio avendo un unico scopo: il trono. Nella puntata odierna, Tina, di fronte all’atteggiamento pacato e tranquilla di Veronica, non riuscirà a trattenersi tirando fuori i suoi sospetti. Come anticipa il Vicolo delle News, la lite tra Tina e Veronica si scatenerà dopo una domanda di Maria De Filippi. La conduttrice chiederà a Veronica da che trono vuole che inizi. “Non lo so, fai tu”, sarà la risposta della Burchielli dando vita alla reazione fumantina della Cipollari. “Ma tutto quel carattere che avevi che fine ha fatto? Ora sembra che stai a dormì, ma chi sei realmente te?”, sbotterà Tina. Tra la tronista e l’opinionista ci sarà così un’accesa discussione che si fermerà solo con l’intervento della De Filippi.

