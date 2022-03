Tina hot su Gemma e Franco a Uomini e Donne/ “Notti di fuoco” e consigli piccanti

Non manca un siparietto hot nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne. Protagonista non poteva che essere Gemma Galgani, stuzzicata ancora una volta da Tina Cipollari in studio. Tutto nasce da un caffè fatto dalla dama a Franco, cavaliere che sta frequentando in questo periodo. Lui l’accusa scherzosamente di averle fatto “una ciofeca” ma Tina è pronta ad intervenire: “Vedrai che adesso ti farà lo zabaglione, tutte le mattine…”

L’allusione poi diventa ancora più chiara quando l’opinionista aggiunge: “Vedrai che notti di fuoco sono in arrivo!” “Ti aspetteranno notti di fuoco, vedi la voce, lo sguardo, le labbra…”, avverte poi Franco. Dopo essersi complimentata con il cavaliere per la scelta fatta, “l’unica che potevi fare”, Tina Cipollari si rivolge alla Galgani per qualche consiglio piccante.

Tina Cipollari stuzzica Gemma Galgani: “Dovresti sporgere un po’ di più il seno…”

Tina Cipollari nota l’outfit di Gemma Galgani a Uomini e Donne e, soprattutto, la scollatura di oggi. “Hai messo fuori anche le due vedo!”, scherza l’opinionista che poi si diletta a darle qualche consiglio in più. “Dovresti sporgerle un po’ di più però, non schiacciarle così, non fa bene alle protesi!” Gemma ci ride su, non cogliendo la provocazione della Cipollari e, anzi, apparendo molto serena, probabilmente proprio grazie alla conoscenza con Franco che continua.

