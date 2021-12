Tina La Loggia, moglie Francesco Vecchi/ Mattino 5 ha fatto da Cupido

Il pubblico che segue la Tv nel corso della mattina ha imparato a conoscere e ad apprezzare Francesco Vecchi, ormai da tempo al timone di “Mattino 5” al fianco di Federica Panicucci, Il giornalista è riusciti a guadagnarsi la fiducia dei telespettatori per il garbo con cui conduce il programma, a maggior ragione dopo un episodio entrato nella storia: un paio d’anni fa, infatti, la showgirl era arrivata a “minacciarlo” convinta di poterlo allontanare dalla trasmissione, comportamento che ha aumentato l’affetto nei suoi confronti.

Nei momenti in cui non è impegnato in Tv, Francesco ne approfitta per poter stare con la sua famiglia, di cui è particolarmente orgoglioso. Ormai da anni al suo fianco c’è Tina La Loggia, che qualche mese fa gli ha regalato la gioia più bella, quella di diventare papà.

Francesco Vecchi e l’amore con Tina la Loggia: uniti anche sul lavoro

Lunedì 19 aprile è stato Francesco Vecchi ad annunciare in diretta a “Mattino 5” la nascita del suo bambino: “E’ nato mio figlio Enrico, il mio primo bimbo – aveva detto -. M tremano le gambe a pensarci. Quando l’ho sentito piangere ho pianto anch’io”.

Il piccolo è frutto della relazione con Tina La Loggia, sposata un anno e mezzo fa a Palermo, città di cui lei è originaria. Anche lei è una giornalista: è infatti la caporedattrice di “Mattino 5“, motivo che rende il 39enne ancora più legato al programma. Il rapporto che è nato tra loro è stato subito importante: “Ho capito subito che era la donna della mia vita – aveva raccontato in un’intervista a ‘Tv Mia’ -. Ogni istante lontano da lei pensavo a cosa dirle e a cosa fare affinché si accorgesse di me. Alla fine ci sono riuscito. Nel giorno del suo onomastico, visto che Tina è il diminutivo di Annunziata, le ho chiesto di sposarmi regalandole l’anello di fidanzamento”,

