Tina Martinez, moglie Antonio Montinaro caposcorta Giovanni Falcone/ “Sono rimasta a Palermo perchè…”

Tina Martinez ha scelto di seguire il destino del marito Antonio Montinaro, il capo della scorta di Giovanni Falcone morto durante la strage di Capaci. Due anni fa infatti ha scelto di entrare in Polizia per continuare la lotto contro la mafia e rendere così giustizia alla memoria dei caduti. La parola ‘giustizia’ è sempre stata presente nelle dichiarazioni di Tina, così come ha spesso ribadito di essere la moglie di Antonio e non la sua vedova. “Napoli è la mia città”, ha detto tre anni fa durante l’omaggio a Falcone, riferisce La Repubblica, “sono rimasta a Palermo perchè ‘quelli’ mi devono vedere ogni giorno“. Oggi, sabato 16 maggio 2020, Tina Martinez sarà ospite di Da noi… a ruota libera. La moglie di Antonio non ha mai smesso di far sentire la sua voce, a volte forse scomoda agli occhi di molti. “Evidentemente c’è qualcuno che non la vuole scrivere questa verità. Ma non solo per Capaci, anche per via D’Amelio”, ha detto nei mesi scorsi a LaCNews24, “Del resto, siamo in un’Italia in cui la verità sulle stragi non è mai venuta fuori. Dobbiamo lottare, allora, per ottenere la verità. Perché non c’è giustizia senza verità”.

Tina Martinez, moglie caposcorta Giovanni Falcone: quella chiamata il 23 maggio del ’92

Tina Martinez ricorderà per sempre la telefonata ricevuta il 23 maggio del ’92, quando le è stato comunicato che il marito Antonio è morto nella strage di Capaci. “All’inizio sei talmente sconvolta da non volerlo accettare“, ha detto a LaCNews24, “stai solamente male. È come ricevere un pugno nello stomaco che non ti fa respirare né capire. Lo comprendi dopo, un po’ alla volta, che Antonio non tornerà più. Ma si va avanti per i figli e per la rabbia. Sì, la rabbia, quella che hai dentro. È una rabbia sana, sicuramente costruttiva“. A 30 anni di distanza dalla tragedia, Tina continua a sentire forte la mancanza del consorte. Di lui le manca tutto, nelle piccole cose della quotidianità familiare, nei progetti futuri e nelle nascite che di recente hanno fatto allargare il suo nido. “In occasione della nascita del suo primo nipotino, Antonio”, specifica, “è chiaro: mi manca tanto“. Per Tina non ci sono dubbi: i mafiosi sono solo dei vigliacchi, incapaci di fermare la ruota della giustizia e i familiari delle molteplici vittime. Lei tra l’altro sarà una delle poche a non pronunciare parole di perdono nei giorni successivi alla strage. “Non penso che certe cose si possano perdonare“, sottolinea, “e poi sa che le dico? Che nessuno l’ha mai chiesto, il perdono. A me si chiede sempre se io abbia perdonato, ma ci si dimentica che sono loro a non averlo chiesto”.



