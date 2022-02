Tina Milano, chi è la compagna di Beppe Signori/ Nuda nel letto con un altro per “Le Iene”

Tina Milano, chi è l’attuale compagna di Beppe Signori?

Beppe Signori da diverso tempo è fidanzato con Tina Milano. Lei è un’attrice italo-svizzera, nata in provincia di Avellino ma cresciuta a Zurigo. Ha lavorato come modella a New York per l’agenzia Ford Models per poi trasferirsi nel 2000 a Bologna, dove ha studiato recitazione diplomandosi nel 2003. Ha frequentato vari stage di recitazione, tra i quali con il maestro Danny Lemmo, membro a vita dell’Actor’s Studio di New York, successivamente ha recitato in numerosi spettacoli teatrali sul territorio italiano ed elvetico. Oltre al suo lavoro di attrice teatrale e modella, ha partecipato a spot televisivi e video musicali. Nel 2013 Tina Milano e Beppe Signori sono diventati genitori di Diana. Beppe Signori, Tina Milano e figli vivono in un lussuoso palazzo nobiliare nel centro storico di Bologna.

Tina Milano e lo scherzo de “Le Iene” a Beppe Signori

Beppe Signori e Tina Milano sono felicemente fidanzati da ormai diversi anni. Un paio di anni fa lei è stata complice di uno scherzo messo in atto da “Le Iene” per far ingelosire il marito. La coppia vive a Bologna e gestisce una boutique b&b, all’interno della dimora storica in cui vivono. Un complice de “Le Iene” nel 2020 si è presentato alla struttura fingendo di lavorare per una importante guida turistica e la moglie dell’ex attaccante si è mostrata disposta a tutto pur di avere una recensione che le faccia fare il salto di qualità. Il complice e la compagna di Signori flirtano e alla fine vengono beccati (lei nuda) mentre simulano un rapporto sessuale. Se non altro, l’ex bomber della Lazio ha colto l’occasione per pubblicizzare il suo b&b.

