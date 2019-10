Tina Muller si spoglia per Bruno Vespa/ “È pazza di te. E vuole…” (Non è la D’Urso)

Tina Muller si spoglia per Bruno Vespa a “Live Non è la D’Urso”. Lo ha annunciato la conduttrice in apertura di puntata. «Stiamo per fare un appello a Bruno Vespa», dice rivolgendosi proprio al celebre giornalista. «Ti amiamo tutti tanto, io per prima e lo sai. Ti stimo moltissimo. C’è un appello», prosegue. E poi vuota il sacco e anticipa cosa andrà in onda che lo riguarda: «Questa influencer è pazza di te. Ha detto che è disposta anche a spogliarsi pur di incontrarti». Quindi stasera ci saranno delle sorprese clamorose. «Sappi che si è spogliata per te qui. Sappi questo…», conclude Barbara D’Urso nel suo annuncio. Ma chi è Tina Muller? Probabilmente la conoscete già, visto che si tratta di una webstar famosa. Poetessa e opinionista, è anche showgirl in diverse tv locali. Si tratta di una energica signora vicentina che ha confessato di avere una passione irrefrenabile per Bruno Vespa.

TINA MULLER SI SPOGLIA PER BRUNO VESPA A LIVE NON È LA D’URSO

Tina Muller si è detta disponibile anche a posare senza veli pur di attirare l’attenzione di Bruno Vespa. «È da anni che lo corteggio, gli mando lettere, gli ho inviato il mio libro di poesie, le mie foto sexy, gli ho mandato un bellissimo cappello», ha raccontato nei mesi scorsi la webstar. La showgirl ha rivelato anche di aver composto una poesia per lui. Ma cosa c’è che l’ha fatta impazzire di lui? «Mi ha sempre colpito, la cultura, il fascino, il suo modo di fare, il suo dono di ascoltare gli altri, è un cavaliere d’altri tempi, bello e galante», ha aggiunto Tina Muller. Le dichiarazioni sono state riportate dalla testata locale vvox. La simpatica e popolare signora ha anche espresso il suo apprezzamento a Bruno Vespa come professionista. «È uno dei giornalisti più seri, preparati ed autorevoli del nostro tempo». E per lui oggi Tina Muller si spoglia a “Live Non è la D’Urso”, come anticipato dalla conduttrice.

