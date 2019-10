Tina Rispoli, cerotto sul naso a Live non è la D’Urso/ Perché? “Per un intervento”

Cosa è accaduto a Tina Rispoli? Sono in molti a chiederselo dopo il suo ingresso nello studio di Live non è la D’Urso dove è stata protagonista insieme a suo marito Tony Colombo. I due sono stati ospiti di Barbara D’Urso per replicare all’inchiesta di Fanpage sul loro coinvolgimento con la camorra, ma l’attenzione si è focalizzata proprio sulla Rispoli che si è presentatain studio con un vistoso cerotto sul naso e il volto gonfio. La stessa conduttrice non ha potuto evitare di chiedere il perché di questa vistosa medicazione. La moglie di Tony Colombo ha allora replicato che la causa del cerotto è “un intervento”, senza tuttavia specificare di che tipo. Lo stesso Tony ha tagliato corto, rispondendo secco alla D’Urso: “Ha avuto un intervento”.

Tina Rispoli, naso rifatto a Live non è la D’Urso?

Ma di quale intervento stiamo parlando? Perché Tina Rispoli indossa un cerotto a Live non è la d’Urso? Dalla diretta interessata non arrivano dettagli, ma il web è convinto che la causa possa essere soltanto una: un intervento di chirurgia estetica. Tina Rispoli potrebbe aver deciso di ritoccare dunque il naso. Intanto sul web non mancano commenti e parecchio pungenti per la moglie di Tony Colombo: “Ma lei cos’ha nel naso? Tutte 2 rifatti, lui era cosi carino.” nota una telespettatrice; e ancora “Tony Colombo è tutto rifatto, lei sta facendo tanti interventi per migliorarsi.”; e ancora si legge “Lei non vuole rimanere indietro, così via ai ritocchini come ha fatto lui. Che coppia!” Le critiche, insomma, non mancano…

