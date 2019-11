Tina Rispoli e Tony Colombo/ Verità sul loro rapporto “lui menestrello di Marino”

Tina Rispoli e Tony Colombo: qual è la verità dietro al loro matrimonio? Massimo Giletti ha posto l’accento sull’inchiesta di FanPage “Camorra Entertainment” nel corso della puntata di ieri di Non è l’Arena. Il direttore Francesco Piccinini ha spiegato da dove è nata la loro inchiesta, ovvero dal ruolo avuto dal mezzo televisivo, per poi svelare alcuni aspetti emersi nel corso del loro lavoro: “Siamo partiti dall’indirizzo in cui era residente in quel momento Tina Rispoli e dove c’era la sua casa di produzione, che poi non è registrata al fisco, e quell’indirizzo è vicino alla casa di Paolo Di Lauro, storico boss di Secondigliano, di cui suo marito era stato uno strenuo oppositore”, ha commentato. Questo ha contribuito ad aprire la strada alle tante domande: perchè lei è tornata lì e perchè va in tv? Ma come si sono conosciuti Tina Rispoli e Tony Colombo? Secondo il cantante neomelodico, i due si sarebbero incontrati durante le numerose feste di famiglia alle quali partecipava, su invito della donna, per allietare le serate con la sua musica. Ma la verità emersa dall’inchiesta di FanPage sarebbe ben diversa.

TINA RISPOLI E TONY COLOMBO, COME SI SONO CONOSCIUTI?

Gaetano Marino, marito di Tina Rispoli, secondo l’inchiesta Camorra Entertainment avrebbe presto 8 mila euro a Tony Colombo e da quel momento il cantante sarebbe divenuto un vero e proprio “menestrello” della famiglia. “C’era un rapporto pregresso, importante, tra Tony Colombo e la famiglia Marino. Tony Colombo, nel momento peggiore della sua attività artistica, rimane senza soldi, ha problemi di pagamenti, ha dei debitori che lo cercano e Gaetano Marino gli fa un primo prestito che noi abbiamo documentato attraverso una persona molto legata a lui, che Roberto Saviano definisce ‘il maggiordomo di Gaetano Marino'”, ha spiegato il direttore Piccinini in studio nel programma di La7. Marino, rimasto senza mani in seguito all’esplosione di una bomba che lo stesso stava piazzando (contro contro Antonio Ruocco, ndr) avrebbe avuto bisogno di aiuto. “La vicinanza di Tony Colombo alla famiglia Marino la conferma Tommaso Prestieri, uno dei più importanti boss della camorra di Secondigliano – Scampia”, ha aggiunto Piccinini. In merito ai soldi di Tina Rispoli, dalla medesima inchiesta sarebbe emerso un altro aspetto che smentirebbe le parole della donna, secondo cui vivrebbe grazie all’assegno di invalidità del marito. Marino, di contro, avrebbe “intestato, tra lei e i figli, 50 appartamenti”.

