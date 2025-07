Continuano a vedersi? I milioni di fan di Uomini e Donne si fanno un po’ ovunque questa domanda. Ecco cosa sta succedendo

A distanza di settimane dalla fine del trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne, l’opinionista storica del programma torna a far parlare di sé. E questa volta non per una lite televisiva, ma per una serata fuori. I fan, intanto, si dividono. C’è chi spera che da questa frequentazione possa nascere una vera storia d’amore e chi, invece, la interpreta come una semplice amicizia tra due persone mature e affini.

Nel frattempo, gli appassionati del programma di Maria De Filippi continuano a osservare da vicino ogni dettaglio. Perché quando si parla di Tina Cipollari, il confine tra spettacolo e realtà è sempre sottilissimo.

Insieme, anche oltre il programma

Una serata in compagnia di Cosimo Mino D’Adorante, ex cavaliere del parterre del dating show di Canale 5. I due sono stati visti insieme per le vie della Capitale, alimentando nuovamente le voci su un rapporto speciale nato sotto i riflettori e apparentemente proseguito lontano dalle telecamere.

L’indiscrezione è diventata pubblica grazie alle Instagram Stories condivise dallo stesso Cosimo, in cui Tina compare accanto a lui all’interno di un’auto di lusso. I due si mostrano complici, sereni e visibilmente divertiti. In sovrimpressione appare la frase ironica “Andiamo a fare danni”, a suggerire un clima rilassato e una certa intesa tra loro. Più tardi, sempre sui social, è stato reso noto che la serata è proseguita con una cena in un noto ristorante romano.

Non è la prima volta che i due vengono accostati come coppia, sebbene non ufficialmente. Già durante la loro partecipazione a Uomini e Donne, Cosimo si era distinto per i suoi modi galanti e l’attenzione nei confronti di Tina. Pur non essendo mai esplosa una vera e propria relazione sentimentale davanti alle telecamere, l’intesa era apparsa chiara al pubblico.

Dopo la fine del programma, Cosimo aveva raccontato pubblicamente che il legame con Tina non si era interrotto. La definì “un’amica speciale”, precisando di aver continuato a sentirla e a frequentarla, anche al di fuori del contesto televisivo. Tra i gesti più simbolici, aveva regalato a Tina un abito elegante e un ulivo proveniente dal Salento, da piantare nel suo giardino: un omaggio non casuale, segno di radici, costanza e affetto duraturo.

La nuova uscita romana sembra dunque confermare che tra i due esista un rapporto che va oltre le telecamere, anche se non necessariamente romantico. Quel che è certo è che l’amicizia tra Tina e Cosimo continua a essere solida e, per molti, densa di significati più profondi.

Per il momento, quello che resta è l’immagine di una serata leggera ma significativa, in cui due persone che si sono conosciute in un contesto televisivo scelgono di continuare la loro frequentazione nella vita reale, senza clamori ma anche senza nascondersi. Che si tratti di amicizia, flirt o qualcosa di più, lo dirà solo il tempo.