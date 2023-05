Tina Turner, come è morta/ Le malattie: ictus, ipertensione e tumore all’intestino

All’età di 83 anni, è morta Tina Turner. Ad annunciarlo è stato il suo portavoce, che come spiega Sky News ha rilasciato il seguente comunicato: “Tina Turner, la Regina del Rock’n Roll, è morta serenamente oggi all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello”. L’artista nel 2013 aveva avuto un ictus e si era sottoposta ad una lunga riabilitazione. Nel 2016 le era stato diagnosticato un tumore all’intestino. La cantante soffriva anche di ipertensione e scelse di curarsi con rimedi omeopatici ma subì comunque un’insufficienza renale e fu costretta ad un trapianto di reni.

In sessant’anni di carriera, la cantante ha vinto otto Grammy ed ha ottenuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Quella di Tina Turner è stata una delle voci più famose e conosciute del mondo del rock. Nella sua discografia, successi internazionali come Proud Mary e The Best. L’artista, il cui vero nome era Anna Mae Bullock, era nata a Nutbush, in Tennessee. L’ex marito Ike Turner negli anni Sessanta aveva contribuito ad accrescere la sua fame ma l’aveva anche resa vittima di episodi di violenza domestica.

Tina Turner, il successo a 19 anni

Tina Turner è morta vicino a Zurigo, in Svizzera. La cantante aveva acquisito la cittadinanza svizzera dopo il matrimonio con il producer tedesco Erwin Bach. Il suo portavoce, nella nota che ha annunciato la morte dell’icona del rock, ha fatto sapere anche che “Ci sarà una cerimonia funebre privata a cui parteciperanno amici intimi e familiari. Si prega di rispettare la privacy della sua famiglia in questo momento difficile”.

Diventata famosa nel 1958, a 19 anni, in coppia con il suo ex-marito Ike Turner, inizialmente era inserita nel gruppo “Kings of Rhythm”, con il nome di “Little Ann”. La prima volta che si presentò con il nome di Tina Turner era nel 1960 come membro della “Ike & Tina Turner Revue” con il singolo di successo “A Fool In Love”. Nel 1976, dopo il divorzio, l’artista lasciò il duo musicale cominciando la carriera da solista, di grande successo con brani memorabili diventati parte della storia della musica. La cantante rock, una delle più amate al mondo, era molto conosciuta anche in Italia: nel 1993 duettò con Eros Ramazzotti nel brano ‘Cose della Vita’.

