Tina Turner e le violenze dell’ex marito Ike/ “Ho vissuto una vita piena di vergogna”

Tina Turner e la relazione con Ike Turner: le violenze vissute

La vita di Tina Turner è stata ricca di successi, ma anche di profonde ferite che la cantante ha avuto difficoltà a rimarginare. Come il matrimonio con Ike Turner, che inizialmente ha riempito di gioia il cuore della cantante ma che si è presto rivelato una gabbia fatta di abusi e violenze. La coppia si conobbe alla fine degli anni ’50, e negli anni ’60 fondarono un duo musicale di grande successo. La collaborazione artistica è presto sfociata in una relazione sentimentale: la coppia convolò infatti a nozze all’inizio degli anni ’60.

Tuttavia, se nel pubblico il duo riscontrò un successo travolgente, nel privato le cose non funzionavano. Ike Turner era dipendente dalla cocaina e nel privato si era rivelato un marito violento e aggressivo, ben diverso da quello che aveva conosciuto. “Lividi, il naso gonfio, l’occhio nero, il labbro rotto erano i segni della sua proprietà. Un modo per dire: è mia e faccio quello che voglio“, aveva raccontato l’artista nel suo documentario.

Tina Turner e la fuga dal marito violento: “Dovetti fuggire tra le auto“

Tina Turner ha faticato a fuggire da quella relazione sentimentale tossica e violenta, per via del profondo amore che, nonostante le botte, la legava a Ike Turner. “Ho vissuto una vita piena di vergogna e ho cercato un modo di convivere con questa vergogna” ha ammesso. Sino a quando non prese consapevolezza della vita che stava vivendo, fatta di soprusi e violenze, e decise di intervenire per mettersi al riparo da quell’uomo che tanto amava.

L’artista decise così di scappare dall’hotel in cui alloggiava con Ike, mentre lui dormiva, alla ricerca di una disperata salvezza. L’artista si ritrovò in strada, senza un riparo ed esposta a tutti i pericoli possibili: “Dovetti fuggire tra le auto che mi sfrecciavano a fianco“. Una vita tormentata, quella di Tina Turner, raccontata in un documentario che ha approfondito ogni aspetto del suo privato, oltre all’immagine pubblica di affermata artista nonché icona del rock and roll.

