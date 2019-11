TINA TURNER/ Gli 80 anni della leonessa dell’R&B: da David Bowie a Ramazzotti

80 anni vissuti pericolosamente, tra violenze familiari e pericoli di vita. Tina Turner compie oggi 80 anni, da tempo si è ritirata dignitosamente a vita privata, evitando di fare la finta giovane per sempre come invece fanno tanti suoi colleghi e ha anche rinunciato alla cittadinanza americana, preferendo diventare cittadina svizzera, paese nel quale vive da anni, nei pressi di Zurigo insieme al suo ultimo compagno, Eertwin Bach. Ma le difficoltà e i dolori non sono finiti. Il 4 luglio 20128 si è infatti suicidato il figlio Craig Raymond Turner, 59 anni, primogenito avuto a soli 18 anni. Nella sua autobiografia pubblicata lo scorso anno Tina Turner ha rivelato di aver pensato al suicidio assistito. Nel 2013 ha sofferto di un infarto e si è dovuta sottoporre a una lunga riabilitazione per poter camminare di nuovo. Nel 2016 ha scoperto di avere un cancro intestinale, ha sofferto di ipertensione che le ha provocato danni ai reni. Le lunghe liste di attesa la fecero iscrivere a Exit, l’associazione svizzera che procura il suicidio assistito, ma poi il marito le offerse un suo rene.

IL DUETTO CON RAMAZZOTTI

Tutto questo dopo una vita di violenze, ma anche di successo mondiale, la più straordinaria cantante R&B di tutti i tempi. La carriera comincia nel 1958 quando incontra e sposa il cantante Ike Turner, uno dei fondatori del rock’n’roll. Il successo mondiale esplode con l’incisione del brano di John Fogerty Proud Mary. Ma Tina Turner deve subire il carattere dispotico e violento del marito, fino a quando nel 1976 si separano. Dopo un periodo difficile e grazie al sostegno di David Bowie a metà anni 80 ritrova la strada del successo con brani influenzati dalla dance elettronica come Private Dancer e Whats love got to do with it. Ma è dal vivo che continua a essere l’incredibile leonessa che era negli anni 60, con spettacoli clamorosi e trascinanti. Nel 1998 incide addirittura un duetto con Eros Ramazzotti. Purtroppo gli anni aumentano e i problemi fisici pure, tanto da decidere un ultimo tour nel 2008 per i 50 anni di carriera.

