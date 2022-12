Tina Turner, morto il figlio Ronnie/ “Trovato nella sua casa, cause ancora ignote”

Morto il figlio di Tina Turner, Ronnie. L’uomo, che aveva 62 anni, è stato trovato morto nella sua casa a Los Angeles. La notizia è stata diffusa dal sito di notizie internazionali Tmz ed è stata rilanciata dalla stampa di tutto il mondo. Secondo fonti delle forze dell’ordine sentito da Tmz, durante la mattinata di giovedì 8 dicembre al numero 911 sarebbe pervenuta una chiamata che avvertiva come Ronnie, figlio di Tina Turner, si trovasse fuori casa e avesse difficoltà a respirare. Poco tempo più tardi, l’uomo avrebbe cessato di respirare del tutto.

KIRSTIE ALLEY, MORTA DI CANCRO L'ATTRICE A 71 ANNI/ L'amore con John Travolta...

Come si apprende da Tmz, i paramedici sarebbero intervenuti immediatamente recandosi nella sua casa di Los Angeles. Qui, delle persone sarebbero state presenti – forse i vicini di casa dell’uomo – e avrebbero tentato di far riprendere conoscenza a Ronnie eseguendo la rianimazione cardiopolmonare. Tuttavia, il figlio di Tina Turner è stato dichiarato morto sul posto dai paramedici che si sono precipitati e non ci sarebbe stato più nulla da fare per tentare di salvarlo. Non si conoscono ancora le cause dell’improvvisa e terribile morte del figlio di Tina Turner, ma si sa che in passati Ronnie aveva affrontato diversi problemi di salute nel corso degli anni. Tra le malattie contro cui aveva combattuto c’era anche un tumore.

Antonio D'Amico, morto l'ex compagno di Gianni Versace/ Aveva 63 anni, era malato

Tina Turner e la tragedia della morte del figlio Ronnie: primogenito Craig morì suicida

Ronnie, figlio di Tina Turner, è morto improvvisamente all’età di 62 anni. Le cause della morte non sono ancora note e non sono state rese pubbliche. L’uomo è stato trovato morto nella sua casa a Los Angeles, come ha riferito il sito di gossip e spettacolo Tmz, dopo aver manifestato delle difficoltà a respirare. Ronnie era nato nel 1960 dal secondo matrimonio di Tina Turner con Ike, da cui si separò dopo sedici anni, nel 1976, in seguito alle accuse di maltrattamenti e di violenza fisica. Ike è morto nel 2007 in seguito a una overdose. Ronnie era un volto noto a Hollywood e aveva anche recitato accanto alla madre nel film biografico ‘What’s Love Got To Do With It’, del 1993.

Nick Bollettieri, morto il maestro di tennis/ Allenò Agassi e altri 10 numeri uno Atp

La morte del figlio Ronnie è l’ennesima tragedia che si è abbattuta su Tina Turner. Nel luglio 2018, il suo primogenito Craig si era infatti ucciso, suicidandosi con un colpo di arma da fuoco all’età di 59 anni. Craig era nato quando Tina Turner aveva appena 18 anni ed era rimasta incinta del sassofonista Raymond Hill.











© RIPRODUZIONE RISERVATA