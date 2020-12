Tinì Cansino difende Armando Incarnato a Uomini e Donne/ Sperti e Tina pungono…

Tinì Cansino difende Armando Incarnato e scatena il caos nello studio di Uomini e Donne. Nella puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, lunedì 14 dicembre, Armando Incarnato ha litigato con Lucrezia Comanducci, rea di averlo lasciato solo all’interno dell’albergo per andare ad acquistare una bottiglia di vino insieme ad un ragazzo che lavorava nella struttura. Un gesto che Armando ha definito “poco rispettoso” nei suoi confronti, ma anche nei confronti di se stessa. Armando, infatti, ha dichiarato di essere un “uomo all’antica e di non tollerare che la propria donna si allontani in compagnia di un altro uomo”. Lucrezia si è difesa affermando di averlo fatto senza malizia e soprattutto per fare una carineria nei suoi confronti. Tinì, dopo aver ascoltato entrambe le parti, si è schierata dalla parte di Armando scatenando la dura reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Tinì Cansino, lite con Gianni Sperti e Tina Cipollari a Uomini e Donne

Tinì Cansino ha dato ragione ad Armando Incarnato esortando Lucrezia Comanducci ad assecondare i desideri del cavaliere napoletano. “Volevo dire una cosa a Lucrezia. Perché probabilmente lui sta cercando di farti capire che lui è un uomo d’altri tempi. Quindi è un messaggio che dovresti prenderlo per conoscerlo e non contro di te. Scusate ma io non voglio la parità. Voglio essere sempre una donna, come l’uomo deve essere sempre uomo. E lui sta facendo l’uomo“. Parole che non sono piaciute nè a Sperti nè alla Cipollari. “Non è credibile che lei esce a cena con te e si trova un amante. Che non passi il messaggio che abbiamo superato da tanti anni. La donna fa quello che vuole, non si comporta come dice l’uomo“, ha tuonato Sperti. “Tu sei stata una donna libera. Come fai a parlare così oggi? Sei stata molto libera…”, ha aggiunto Tina.



