Tinì Cansino prende in giro Gemma e il suo sogno d’amore/ A Uomini e Donne…

Dopo la sfilata di Roberta Di Padua che ha incantato tutti presentandosi sulla passerella di Uomini e Donne con un abito da sposa, ha sfilato Gemma Galgani che, per rappresentare il suo sogno d’amore ha scelto d’indossare un maglione abbastanza lungo pre trascorrere una serata romantica al faro, tra le braccia del suo principe azzurro con la voce di Claudio Baglioni come sottofondo musicale. Mentre legge alcune parole con cui esprime il suo sogno d’amore, Gemma non trattiene la commozione. “Cosa c’è di più bello che trascorrere una serata romantica al faro? E’ sempre syato il mio sogno. Poi all’interno del faro si possono anche fare cose più frizzanti”, spiega la dama di Torino. La scelta di Gemma, però, scatena l’ironia di Tinì Cansino che stuzzica Gemma ricordandole come la serata al faro rappresenti tutto tranne che il romanticismo.

Tinì Cansino prende in giro Gemma Galgani.

Gemma Galgani tira fuori il suo lato romantico con la sfilata femminile ricevendo l’approvazione non solo di Anahi, ma anche del parterre maschile. Gemma, infatti, porta a casa voti altissimi, sia da parte di Biagio, il cavaliere che sta frequentando, sia da Armando Incarnato. “Grazie Armando, quest’anno mi sento molto compresa da te”, spiega Gemma che, poi, ringrazia Roberta Di Padua che l’ha definita un esempio per le donne. Non la pensa esattamente così Tinì che, dopo aver visto la sfilata, dice: “Non vorrei dirlo, ma il faro è un simbolo fal*ico”, dice l’opinionista scatenando le risate di Gianni Sperti mentre Gemma difende il proprio sogno d’amore.

TINÌ SI È GUADAGNATA IL BONIFICO: IL FARO È UN SIMBOLO FALLICO ☠️ #uominiedonne pic.twitter.com/E8GQsY8Kk3 — [Righetto] (@Ri_Ghetto) November 17, 2020





