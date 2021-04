Tinì Cansino punge il signor Aldo a Uomini e Donne?/ “Indossi il perizoma?”. Gemma…

Tinì Cansino, dopo aver assistito al confronto tra Gemma Galgani e il signor Aldo con cui ha cominciato una frequentazione, rivolge una domanda “piccante” al cavaliere. Aldo ha confessato di amare divertirsi e di non aver problemi anche a vestirsi come le sorelle Bandiera. L’opinionista, dopo aver chiesto la parola a Maria De Filippi, ha così rivolto una domanda precisa al nuovo cavaliere del trono over. “Indossi il perizoma quando vai al mare?”, chiede Tinì scatenando le risate di Gianni Sperti. Il cavaliere, inizialmente, risponde di sì non avendo capito la domanda e dopo le spiegazioni di Maria De Filippi corregge il tiro. “Non avevo capito”, spiega il cavaliere. “Ma poverino, ma perchè fare delle domande così imbarazzanti?”, chiede Gemma Galgani. “Non riesco a vedere trasgressione, vedo l’animo di un bambino”, puntualizza Tinì.

GEMMA GALGANI E IL VIDEO CON ALDO

Aldo, poi, spiega che, in vacanza, nei villaggi turistici, insieme agli amici e ad una cugina che per lui è come una sorella, si diverte a realizzare video, anche un po’ più sensuali, in cui tutti i protagonisti sono totalmente vestiti. “Gemma sei pronta a fare un video con lui” chiede Gianni Sperti e la dama replica “si, perchè no“. Maria De Filippi, però, interviene facendo capire a Gemma il genere di video che realizza Aldo. Gianni Sperti cerca di spiegarglielo e la dama ribadisce che parteciperebbe al video. “C’è da dire che quando si tratta di essere serio, lo sono anche eccessivamente e le persone non mi riconoscono”, spiega poi il cavaliere.

