Tinì Cansino torna a Uomini e Donne/ Dopo giorni di assenza, l’opinionista in studio…

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 22 settembre, registrata lo scorso 6 settembre, torna in studio Tinì Cansino. Nelle ultime stagioni del dating show di canale 5, accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari, nel ruolo di opinionista, c’è sempre stata anche Tinì Cansino. Quest’ultima, rispetto a Gianni e Tina, ha sempre mantenuto un basso profilo commentando le dinamiche che avvengono in studio solo raramente. Tuttavia, durante le prime registrazioni della nuova stagione trasmesse su canale 5 dallo scorso 11 settembre, l’assenza di Tinì era stata notata dal pubblico.

Ad animare le prime puntate di Uomini e Donne, ricche di colpi di scena, ma anche di discussioni come quella tra Gianni e Aurora, sono stati proprio Sperti e Tina. Tuttavia, diversamente dai rumors che circolavano sul web, Tinì torna ufficialmente in trasmissione come opinionista.

Se Tinì Cansino torna ufficialmente ad occupare la sua poltrona nello studio di Uomini e Donne, sono ancora assenti, invece, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. I due cavalieri, protagonisti del parterre maschile del trono over nelle scorse stagioni, sono i grandi assenti della stagione attualmente in corso.

Non si sa se i due torneranno nel parterre nelle prossime settimane. Chi, invece, dopo diverso tempo, è tornata a cercare l’amore in tv è Barbara De Santi che, essendo ancora single, ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco cercando il principe azzurro in tv.

