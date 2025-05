E’ uno dei personaggi più amati di Uomini e Donne, pilastro del daiting show che regala siparietti esilaranti: tutto ciò che c’è da sapere su di lei

Tina Cipollari è un famoso personaggio televisivo, ma prima di approdare a Uomini e Donne ha fatto altri lavori. Non tutti conoscono il percorso di studi intrapreso dall’opinionista del daiting show e cosa facesse prima di arrivare su Canale Cinque.

Classe 1966, oggi Tina ha 59 anni, tre figli e un matrimonio finito alle spalle. Cosa ha studiato, chi è l’ex marito e in che rapporti sono oggi? Tutto quello che si deve sapere sulla famosa opinionista tanto amata dal pubblico di Canale Cinque.

Tina Cipollari, dall’arrivo a Uomini e Donne al matrimonio

Dal carattere eccentrico e senza peli sulla lingua, sono passati più di vent’anni da quando Tina Cipollari ha fatto la sua prima apparizione a Uomini e Donne. Aveva 36 anni e decise di partecipare al programma di Maria De Filippi come tronista, sebbene in realtà – come lei stessa ha raccontato – era stata la sorella Annarita a inviare la domanda per partecipare e alla fine ha preferito non iniziare quest’esperienza a causa della sua timidezza.

Probabilmente all’ora la Cipollari mai avrebbe immaginato che la partecipazione a Uomini e Donne le avrebbe cambiato totalmente la vita. Diplomata in Ragioneria, prima di approdare in televisione lavorava come conatabile in una società di costruzioni, impiego in cui è davvero difficile immaginarla, conoscendo il suo lato “da vamp”. Tina ha conosciuto il suo ex marito, Kikò Nalli, proprio a Uomini e Donne, dopo una veloce frequentazione, la coppia ha avuto il primo figlio, poi si è sposata e successivamente sono arrivati gli altri due figli.

La coppia si è separata nel 2018, Tina ha più volte spiegato che non ci sono state ragioni specifiche che hanno portato alla fine del suo matrimonio, nessuna lite o tradimento, semplicemente avrebbero compreso che la loro storia era giunta al capolinea. Infatti l’opinionista di Uomini e Donne e Kikò hanno uno splendido rapporto e tutte le volte che Tina parla di lui, ha sempre belle parole per il suo ex.

Tina Cipollari vive in una bellissima villa fuori dal centro di Roma, ha preferito abitare in una zona periferica ma immersa nel verde, luogo ideale dove far crescere tre figli. L’opinionista mostra spesso la sua casa sui social, ha un grande giardino e una gigantesca cucina dove la vamp si diletta ai fornelli, preparando succulente ricette ai suoi figli.

Al momento Tina Cipollari è single, è stata lei stessa a ribadirlo più volte, dicendo anche di voler incontrare un compagno. E’ tornata, infatti, a essere tronista a Uomini e Donne per qualche settimana, regalando momenti davvero divertenti. La parentesi del suo trono, però, sarebbe stata solo un gioco, come spiegato da Maria De Filippi in una delle ultime puntate del programma.