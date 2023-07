Tino Stefanini: “Io nella banda Vallanzasca per soldi”/ “Mi piaceva la bella vita ma ho pagato col carcere”

Il suo legale ha chiesto l’affidamento ai servizi sociali per Tino Stefanini a novembre, esponente di spicco della banda Vallanzasca: ora può uscire di casa dalle 8 alle 20, rimanendo in Lombardia. Dovrà però proseguire con il volontariato il sabato mattina presso la cooperativa sociale Zerografica di viale dei Mille. A Libero, Stefanini spiega: “Un anno fa la domanda mi fu respinta. Adesso invece è andata bene e sono felicissimo. Magari più avanti chiederò di poter fare una settimana al mare. Dopo quasi mezzo secolo di carcere, un po’ d’aria buona mi farebbe bene”. Asilo nido comunale, 2.900 bambini senza un posto a Milano/ Gli istituti chiudono e le rette aumentano

Il tempo passato in carcere è tanto: cinquant’anni su settanta. “Con l’affidamento sto piano piano riprendendo a vivere normalmente, lasciandomi alle spalle tutto il mio trascorso criminale. Ho 70 anni, 50 dei quali vissuti dentro e fuori le patrie galere di tutta Italia. Adesso sono finalmente a casa mia, nell’abitazione di mia mamma, al Gallaratese”. La sua giornata tipo, ricostruita totalmente dopo l’uscita dalla prigione, l’ex criminale la racconta così: “Esco di casa alle 8 e vado al bar a fare colazione. Faccio la spesa, vado dal barbiere, cucino, vedo mio figlio. Verso le 10 incontro mio fratello, Walter, e ci sto un paio d’ore. Poi rincaso e mi faccio da mangiare. Sono un bravo cuoco. Nel pomeriggio dormitina e almeno una volta alla settimana vado dal vinaio che conosco per acquistare il vino che uso ai pasti. Sono andato una volta in piscina per un paio di bracciate: il fisico non è più quello di una volta. Alle 19 ancora a casa. Cucino e guardo la tv. Alle 23 sono già nel mondo dei sogni”.

Tino Stefanini: “Sono stato bandito per il Dio denaro”

Il giudice ha deciso di concedere l’affidamento ai servizi sociali per Tino Stefanini, ma una volta a settimana deve recarsi presso la cooperativa sociale Zerografica per svolgere volontariato: “Al sabato mattina, sempre. Però questa settimana ci sono andato altre due volte”. Nonostante una vita passata in carcere, Stefanini ha degli amici: “Proprio l’altro giorno sono stato invitato a pranzo dal mio amico Alessandro. Altri mi portano a casa delle buone bottiglie di vino, perché sanno che ai pasti mi piace bere un bicchiere di quello buono. Sono tutte persone che non hanno a che fare con il mio vecchio ambiente“.

