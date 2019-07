Tinto Brass, dimesso da ospedale/ “Mia moglie Caterina Varzi forza e gioia di vivere”

Tinto Brass è uscito dall’ospedale: il regista è stato dimesso dal Sant’Andrea di Roma, dove era stato ricoverato d’urgenza. In una nota ha fatto sapere che le sue condizioni di salute ora sono buone. Inoltre, ha ringraziato lo staff dei medici e tutti coloro che gli sono stati vicino, come sua moglie Caterina Varzi. «Dove c’è un grande amore c’è una grande forza, mia moglie Caterina mi ha dato e continua a darmi la gioia di vivere», ha scritto Tinto Brass. Il malore gli è servito anche per apprendere un’altra lezione: «Posso ancora dire che il senso della vita è essere presenti per godere di ogni istante». Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio ha rivolto «i migliori auguri per una completa guarigione al regista Tinto Brass che è stato dimesso oggi dall’ospedale Sant’Andrea». Lo ha fatto in una nota dopo la notizia delle dimissioni del regista dalla struttura ospedaliera capitolina.

TINTO BRASS STA MEGLIO: DIMESSO DALL’OSPEDALE

D’Amato ha voluto poi ringraziare il regista Tinto Brass «per le belle parole espresse nei confronti della struttura e dello staff sanitario che lo ha avuto in cura». E ha voluto precisare che è «Un’attenzione che l’A.O. Sant’Andrea rivolge a tutti i suoi pazienti per assicurare la migliore assistenza possibile». Tinto Brass era stato ricoverato lo scorso 9 luglio per un malore improvviso: si parlò subito di ischemia. E fu la moglie Caterina Varzi ad allertare i soccorsi. «Si trova in terapia intensiva, la prognosi è ancora riservata. Stanno facendo degli accertamenti, si tratta di un momento delicato e deve stare sotto osservazione», raccontò la moglie. Un fulmine a ciel sereno, visto che in quel momento era molto impegnato: «In questo periodo stiamo lavorando molto in vista di alcune mostre, alle quali lui tiene particolarmente», disse la moglie di Tinto Brass.

