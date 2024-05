Tinto (Nicola Prudente) chi è/ Dagli esordi a Lo zoo di 105 al successo in Rai con Camper

Tinto, pseudonimo di Nicola Prudente, sarà ospite nella puntata di oggi a La volta buona di Caterina Balivo. Conduttore radiofonico e televisivo è uno dei volti più noti di Radio Deejay, una delle stazioni più apprezzate e seguite d’Italia. Ma vediamo nel dettaglio chi è Tinto e qual è il suo percorso professionale.

Nato il 12 settembre 1976 a Mesagne, in provincia di Brindisi debutta negli anni’90 nel noto programma radiofonico Lo zoo di 105. Attraverso la trasmissione radiofonica viene conosciuto al grande pubblico e, grazie al successo in radio, nel 2009 esordisce in Rai alla conduzione di due programmi: Magica Italia e Turismo e Turisti. Le due trasmissioni sono state apprezzate per il loro focus sulla tradizione italiana.

Tinto (Nicola Prudente) e il successo a La7 con Fuori di gusto

Tinto, (ovvero Nicola Prudente), nel 2012 è approdato su La7 alla conduzione del format gastronomico Fuori gusto. Successivamente, grazie al suo talento, viene chiamato a prendere parte al cast de La prova del cuoco e Citofonare Rai 2 entrambi programmi molto seguiti e noti al panorama televisivo italiano.

Dal 2015 al 2019, Tinto è poi condotto il programma Frigo per poi passare alla conduzione di Mica Pizza e Fichi su La7, incentrato sulla gastronomia e il buon cibo italiano. Il culmine del successo di Nicola Prudente, però, arriva nel 2022 con la conduzione della trasmissione Camper su Rai 1. Dal punto di vista della vita privata, il conduttore televisivo e radiofonico si è sempre dimostrato molto riservato. Ciò che sicuramente può essere confermato è che sia sposato con Barbara Parilli Espinoza. Tinto è piuttosto attivo sui social dove pubblica spesso contenuti.

