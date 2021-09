Tinturia/ “La Sicilia da sempre ha dato un contributo al panorama della musica”

La band dei Tinturia tra gli ospiti della puntata di “Linea Verde Radici” dedicata alla Sicilia. Mercoledì 1 settembre su Rai1, infatti, va in onda un nuovo esperimento del celebre programma condotto quest’anno da Federico Quaranta che condurrà i telespettatori alla scoperta della Sicilia: dai crateri dell’Etna alle isole Egadi. Tra gli ospiti anche la band siciliana che è legatissima alla sua terra. Proprio il frontman Lello Analfino, intervistato dal ilgiornaledigitale.it ha parlato di come la Sicilia da sempre abbia contribuito alla musica italiana. “La Sicilia da sempre ha dato un contributo importante al panorama della musica italiana” – ha dichiarato l’artista.

“Il pop moderno italiano è figlio di un gruppo siciliano, i Denovo” – ha aggiunto Lello Alfino precisando – “credo che la musica siciliana sia una pedina importante in questo scacchiere che è la musica nazionale da esportazione. Non menziono i conosciuti, ma tra gli sconosciuti ce ne sono tantissimi che si affacciano su questo mondo e danno il loro contributo. Il siciliano che ha i contatti con chi dirige l’industria della musica e va fuori dalla Sicilia è quello che poi ha la meglio”.

Tinturia e le canzoni: “Precario è cantato per quelli che non sono più tanto giovani”

La Sicilia è tanto presente nella musica e nelle canzoni dei Tinturia. Proprio nel brano Precario, il gruppo siciliano capitanato da Lello Alfino cantano: “Sicilia terra di miracoli che tiene stretti coi suoi tentacoli”, ma il musicista fa una doverosa precisazione: “non ci ha tolto delle cose. Siamo figli del nostro destino. A me la Sicilia ha dato tanto e i siciliani sono coloro che hanno permesso che il sogno Tinturia si avverasse. Noi siamo una band che senza il supporto di grandi major dell’industria discografica abbiamo un seguito importante. Abbiamo fatto grandi cose e lo dobbiamo ad alcuni siciliani più di altri. Una grossa mano ce l’hanno data artisti siciliani di una certa rilevanza, a partire da Ficarra e Picone. Forse avremmo dovuto essere pronti a vivere di più fuori dalla Sicilia perché il centro della musica e le arti in generale – quando queste diventano un business – non è qui, ma a Roma o Milano”.

Infine parlando proprio di “Precario” ha aggiunto: ” è cantato per quelli che non sono più tanto giovani, ma si sentono giovani dentro. Io ho 40 anni, non ne ho più 20, ma nemmeno 60. Ritrovarsi precari a 40 anni è dura per chi la vive”.



