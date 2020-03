Tiquinho alla Roma?/ Calciomercato, servono 40 milioni per l’attaccante brasiliano

Anche Tiquinho Soares sarebbe entrato nelle mire del calciomercato Roma. La notizia arriva direttamente dal Portogallo e più precisamente è riportata su A Bola, il più autorevole quotidiano sportivo lusitano. Nel quale si dice di come Paulo Fonseca sia interessato all’attaccante brasiliano: il Porto è sempre stato un club che non svende i suoi giocatori e anzi ha sempre realizzato ottimi affari nelle cessioni, qui però stiamo parlando di un centravanti di 29 anni che dunque per età non è più rivendibile a prezzi esorbitanti, anche perché il suo rendimento al momento non si è elevato in maniera esponenziale. I Dragoni hanno posto una clausola rescissoria da 40 milioni di euro nel suo contratto, ma la scadenza nel 2021 gioca a favore dei giallorossi che eventualmente potranno trattare il prezzo e strappare un eventuale sconto.

Tiquinho Soares è maturato tardi: nel 2014 è arrivato in Portogallo e ha giocato due stagioni con il Nacional (la squadra della città natale di Cristiano Ronaldo) arrivando in doppia cifra nel 2015-2016 (10 gol). L’ottimo inizio nel Vitoria Guimaraes (7 reti in 16 apparizioni) gli è valso la chiamata del Porto a stagione in corso: nelle 15 partite di Primeira Liga Tiquinho ha segnato 12 gol, ma da quel momento quella che sembrava essere una carriera da star si è come arenata. Le marcature non sono mancate (30 in 72 partite) ma è sempre mancato il salto di qualità e le cifre sono lontane da quelle che certi suoi predecessori avevano garantito in epoca più o meno recente. Tuttavia quest’anno l’attaccante ha segnato 3 gol in Europa League, guadagnandosi comunque l’attenzione di qualche club che potrebbe provare il colpo.

TIQUINHO ALLA ROMA? CALCIOMERCATO, SERVONO 40 MILIONI

Per Tiquinho Soares la Roma dovrebbe sborsare 40 milioni di euro, e la cifra non è certo indifferente: soprattutto, i giallorossi pensano al brasiliano come ad un attaccante di riserva che rappresenterebbe un’alternativa di qualità a Edin Dzeko. In tal senso bisognerà provare a ragionare con il Porto, che ultimamente ha anche lasciato il suo centravanti in panchina non ritenendolo più intoccabile come negli anni scorsi; a 29 anni Soares potrebbe pensare di lasciare il campionato portoghese per destreggiarsi in un torneo di livello superiore, e sicuramente la Serie A potrebbe fare al caso suo. Al momento il back up di Dzeko è Nikola Kalinic, che non ha avuto il rendimento sperato: quasi certamente il croato non farà parte della rosa della Roma per la prossima stagione, che l’attuale centravanti del Porto possa essere il suo sostituto?



