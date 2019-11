Tir a fuoco in galleria su autostrada A10/ 32 persone intossicate, salvo conducente

Incendio in galleria sulla autostrada A10 e 32 persone intossicate. Un tir è andato letteralmente a fuoco all’interno del tunnel Fornaci tra Spotorno e Savona. Come riportato da Tgcom24, le cause dell’accaduto sono ancora tutte da chiarire, ma la dinamica sembrerebbe abbastanza chiara: il fumo sprigionatosi dalle fiamme che hanno avvolto il tir si è diffuso con estrema rapidità all’interno del tunnel, causando l’intossicazione delle persone che hanno avuto la sfortuna di trovarsi a bordo delle proprie automobili proprio in quegli istanti. Da quanto emerso finora, gran parte delle 32 persone intossicate si trovavano a bordo di un autobus che si trovava a transitare immediatamente dietro al tir che ha preso fuoco. Il conducente del veicolo che ha preso fuoco è riuscito fortunatamente ad uscire indenne dal rogo.

TIR A FUOCO IN GALLERIA SU AUTOSTRADA A10

Una volta lanciato l’allarme per l’incendio in galleria, verificatosi intorno alle ore 10 di oggi, martedì 19 novembre 2019, sono prontamente arrivati sul posto i vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme non senza difficoltà, e numerose ambulanze. Delle 32 persone rimaste intossicate 6 sono state portate all’ospedale San Paolo e di Savona e altrettante, per lo stesso motivo, al Santa Corona di Pietra Ligure. Come riportato da “Il Secolo XIX”, le macchine ferme in coda sul luogo dell’incendio sono state fatte uscire contromano al casello di Spotorno, con inevitabili disagi per il traffico. L’autostrada risulta chiusa da Pietra Ligure in direzione di Genova. Sempre in relazione al discorso viabilità da segnalare traffico intenso sino all’uscita di Savona.

#19novembre 10:45, #incendio di un mezzo pesante in una galleria sulla #A10, all’altezza di Spotorno (SV) in direzione di Genova: evacuate alcune persone dalle autovetture. Al momento non sono segnalate persone coinvolte. Intervento in corso dei #vigilidelfuoco pic.twitter.com/qe8bNi2ou6 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 19 novembre 2019





