Tirocini in azienda/ Nuove regole: cosa cambia (anche in termini economici)

I tirocini in azienda avranno delle nuove regole. Nello specifico, si riferimento alla formazione extracurriculare, mirata all’acquisizione di nuove competenze per consentire ai candidati, di farsi assumere o reinserire nell’ambito lavorativo.

Il conseguimento di tale tirocinio è la formazione on the job. L’articolo che disciplina tale percorso formativo è quello 18 della Legge 196/97 e disciplinato dal DM 142/98, regolamentato a livello regionale in base alle Linee guida stilate ben cinque anni fa, ovvero nel 2017.

Tirocini in azienda: cosa cambia? E da quando?

Nelle Legge di Bilancio del 2022, i tirocini in azienda prevedranno una limitazione ai beneficiari, la quale platea che potrà godere di un contratto formativo potrebbe essere rivolta ai soli “soggetti con difficoltà di inclusione sociale”.

Al momento la platea di beneficiari è piuttosto ampia, e secondo le statistiche medie, il soggetto che oggigiorno ne usufruisce ha un identikit simile: meno di 30 anni, disoccupato (a volte persino inoccupato), e con l’obiettivo di imparare ed essere assunto in azienda.

Anche sull’aspetto economico ci sarebbero dubbi in materia. Infatti, tutti i lavoratori hanno goduto dei contributi inclusi nei Decreti Ristori, mentre ai tirocinanti in azienda non spetterebbe nessun sostegno nazionale. Alcune Regioni italiane però, stanno pensando ad adottare dei provvedimenti.

Durante la pandemia da Covid-19, molte Regioni italiane hanno deciso di fermare i tirocini. Solo poche Regioni hanno scelto di continuare l’iter formativo, consentendo lo svolgimento in smart working. Tra le varie Regioni, ecco quali hanno adottato tale scelta: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia–Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo e Calabria.

Quelle che invece hanno scelto l’esatto opposto, ovvero di bloccare i tirocini in sede, sono le seguenti aziende: Calabria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta e provincia di Trento.

La possibilità di continuare i tirocini in azienda, è stata concessa tramite un programma di smart training. In tal modo, tirocinanti hanno potuto continuare la loro attività anche da remoto, senza intaccare sul loro percorso.











